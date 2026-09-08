La francesa Mistral, en la primera división de la inteligencia artificial

Mistral, la empresa francesa de inteligencia artificial, ha cerrado una ronda de financiación de 3.000 millones de euros liderada por Samsung, y se sitúa ya con una valoración de 21.000 millones de euros apenas tres años después de su creación.

En la que es ya la mayor ronda lograda por una tecnológica europea, han participado también el fondo Scaleup Europe, gestionado por EQT y respaldado por la Comisión Europea, y la firma estadounidense PSG Equity. Sin embargo, la apuesta del gigante surcoreano cobra especial importancia en la medida que la alianza con uno de los mayores fabricantes de semiconductores y equipos electrónicos del mundo podría acercar a Mistral la capacidad industrial necesaria para entrenar y desplegar sistemas de IA a gran escala.

Advent, fondos y cuentas gestionadas por BlackRock, y el Gran Ducado de Luxemburgo se unieron a la ronda como nuevos inversores; mientras que también participaron en la ronda apoyos previos como ASML, Belfius, BNP Paribas, Bpifrance, Carmignac, DST Global, Eurazeo, General Catalyst, Headline, Hillspire, Index Ventures, Korelya Capital, Lightspeed, Nvidia, el fondo solar de Phoenix Court y Salesforce Ventures.

Mistral ha avanzado ya que destinará el capital obtenido a desarrollar nuevos modelos, ampliar su capacidad de procesamiento y acelerar su expansión comercial e internacional, al tiempo que ha situado en el centro de su estrategia de desarrollo cuestiones como la seguridad, el control de las infraestructuras críticas y la soberanía tecnológica. "La demanda de esta combinación de rendimiento con control, libertad de elección e independencia está creciendo a nivel internacional, a medida que las empresas y los gobiernos sopesan las dependencias tecnológicas a largo plazo", sostiene la compañía gala.