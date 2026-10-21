Francia consigue un suministro adicional de 200.000 toneladas mensuales de diésel

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha logrado asegurar un suministro adicional de 200.000 toneladas de diésel al mes procedentes de Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Este pacto, fraguado durante la gira del mandatario galo por los países del golfo Pérsico, busca blindar el abastecimiento energético y mitigar la escalada de precios en las gasolineras francesas que está originando episodios de fuerte tensión social.

A estas nuevas entregas —que serán gestionadas para su distribución en Francia por la petrolera gala TotalEnergies— se suma un compromiso previo adoptado por Arabia Saudí por un volumen de 95.000 toneladas para los meses de octubre y noviembre, de modo que, en conjunto, estas partidas de emergencia equivalen a aproximadamente el 10% del consumo de diésel de todo el país.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el Palacio Qasr Al Watan en Abu Dabi | UEA Presidency

"No nos va a faltar diésel este invierno", ha destacado el consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, quien acompaña a Macron en su viaje oficial, tras reconocer que la compañía temía una mayor tensión en el mercado de hidrocarburos debido al "impacto de los ataques ucranianos en Rusia".

Estos acuerdos vienen acompañados de otros movimientos destinados a reducir el coste de los combustibles, como la liberación de diez millones de barriles de las reservas estratégicas de Francia, una medida que logró rebajar el precio en los surtidores entre 12 y 18 céntimos.

Pero más allá de estos parches de emergencia, el Elíseo y sus socios árabes mantienen su preocupación por el bloqueo impuesto en el estrecho de Ormuz por Washington y Teherán. Según Le Monde, las monarquías del Golfo temen un recrudecimiento del conflicto una vez pasen las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre.