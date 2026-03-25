Fuerte subida en bolsa de Grifols tras anunciar la salida al mercado de su negocio biofarmacéutico en EEUU

Grifols sube en bolsa cerca de un 3% en los primeros compases de la jornada bursátil de hoy tras anunciar ayer la aprobación de la salida a bolsa de su negocio biofarmacéutico en Estados Unidos. Los títulos de la empresa catalana cotizan a 9,10 euros a las 10:30 horas, aunque inicialmente las subidas rondaban el 7%.

Esta subida de las acciones se debe a que el consejo de administración de Grifols ha dado luz verde a la salida a bolsa en el mercado estadounidense de una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en EEUU mediante una oferta pública de venta (OPV), según explica la compañía a través de un comunicado.

El objetivo de esta operación es captar capital para "respaldar las prioridades estratégicas de la empresa", entre las que se incluyen la reducción de la deuda y la inversión en crecimiento en mercados donde está avanzando en sus proyectos de autosuficiencia.

Grifols mantendrá la propiedad mayoritaria

La multinacional asegura que mantendrá la propiedad mayoritaria de este negocio y que la operación refuerza su visión de autosuficiencia, "siendo la única compañía estadounidense del sector que no depende de otros mercados". En caso de que la operación se complete con éxito, Grifols sacaría a bolsa una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en Estados Unidos. La empresa matriz, Grifols S.A., mantendría su cotización en España y el control del negocio en EEUU.

Una vez culminada la transacción propuesta, el negocio de Biopharma en Estados Unidos contará con su propio consejo de administración, un equipo directivo y una estructura de gobierno corporativo dedicados. Esta estructura permitirá a la compañía operar con un enfoque estratégico claro, una gobernanza adaptada y la agilidad necesaria para competir y crecer como empresa cotizada en el país.

Este posicionamiento se alinea con el interés de los inversores en una compañía estadounidense centrada exclusivamente en el negocio del plasma y con una estructura de capital simplificada tras la salida a bolsa. El grupo seguirá impulsando el crecimiento de sus negocios de plasma y diagnóstico en otros mercados clave, con mejores márgenes de beneficio gracias a los programas de autosuficiencia en Egipto y Canadá, así como con el aumento de los ingresos procedentes de nuevos productos.

Modelo autosuficiente

La operación refuerza la visión de autosuficiencia de Grifols al crear la primera y única compañía que no dependerá de la fabricación ni del suministro de plasma procedente de fuera de Estados Unidos. La compañía ha desarrollado un modelo totalmente integrado y autosuficiente en el país, que abarca toda la cadena de valor, desde la recogida del plasma hasta la fabricación, la logística, los análisis y la distribución. Esta estructura le permite producir todas las terapias que comercializa, garantizar la continuidad del suministro y reforzar su resiliencia en un sector altamente complejo, con ciclos largos y estrictos requisitos regulatorios.

Concretamente, el negocio de Biopharma en EEUU. Opera en el principal mercado de plasma del mundo, que suministra más del 60% del plasma mundial y sigue mostrando una fuerte demanda estructural, con una previsión de crecimiento del sector a una tasa de un dígito alto en los próximos años. El sector del plasma se caracteriza por sus elevadas barreras de entrada, en el que la escala, la infraestructura y la experiencia regulatoria son fundamentales, y en el que un número limitado de compañías concentra la gran mayoría de la capacidad mundial.

Grifols es el primer operador en el mercado de plasma en EE. UU., donde cuenta con cerca de 300 centros de donación en 40 estados y dispone de importantes instalaciones industriales en California y Carolina del Norte, con una plantilla de más de 14.000 empleados en todo el país. La compañía ha conseguido una posición única en el país, que combina una integración vertical completa, una presencia totalmente nacional y una escala industrial significativa.