La gestora de activos estadounidense Nuveen adquirirá la británica Schroders por 11.400 millones de euros

La gestora de activos estadounidense Nuveen ha anunciado un acuerdo para adquirir la británica Schroders a cambio de unos 11.400 millones de euros; una operación con la que creará una de las mayores firmas globales de gestión de activos, con casi 2.100 millones de euros en activos bajo gestión y presencia en más de 40 mercados.

"En un panorama competitivo donde la escala puede generar beneficios, vemos en Nuveen un socio que comparte nuestros valores, respeta la cultura que hemos construido y creará oportunidades emocionantes para nuestros clientes y empleados", ha señalado Richard Oldfield, consejero delegado del Grupo Schroders, a través de un comunicado conjunto. En ese texto, ambas empresas precisan que, durante al menos un año, la firma británica continuará operando de forma independiente, aunque su CEO reportará a su homólogo estadounidense; y que Londres acogerá la sede fuera de Estados Unidos del grupo combinado.

La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Nuveen y Schroders, y el consejo de la británica ha recomendado a sus accionistas que la aprueben. Se espera que la transacción se cierre durante el cuarto trimestre de este año, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, incluida la aprobación de los accionistas de Schroders y de las autoridades reguladoras y antimonopolio pertinentes. Tras conocerse la operación, en la sesión de este jueves, los títulos de la firma británica se revalorizaron un 28,67%.

"Esta transacción busca generar nuevas oportunidades de crecimiento para inversores patrimoniales e institucionales de todo el mundo, otorgando a nuestra plataforma líder y diferenciada de inversión pública-privada una presencia global más amplia", ha defendido William Huffman, consejero delegado de Nuveen.