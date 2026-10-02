El tirón internacional del golf impulsa nuevas inversiones en Escocia

El tirón internacional del golf sigue empujando nuevas inversiones en Escocia. Royal Dornoch, uno de los clubes más prestigiosos del país, ha iniciado los trámites para construir un tercer campo de 18 hoyos, ampliar sus instalaciones de entrenamiento y reforzar así una oferta que lleva años registrando una demanda creciente de jugadores llegados de todo el mundo.

Campo de golf de Royal Dornoch, en Escocia, a vista de pájaro | Matthew Harris

Esta expansión, que contempla también otro pequeño campo de hoyos cortos y una zona de prácticas más amplia, responde a un problema de capacidad. Y es que, como ha explicado Royal Dornoch, las 13.000 rondas al año que reserva para visitantes empiezan a quedarse cortas. Especialmente durante el verano, cuando apenas tiene horarios disponibles para los aficionados al golf.

De ahí que, en vísperas de su 150 aniversario, haya decidido dotarse de nuevas instalaciones para la práctica deportiva, que se suman a otra importante inversión: la nueva casa club, levantada por un total de 16,2 millones de euros y concebida precisamente para acompañar el crecimiento del turismo de golf y mejorar la experiencia fuera del campo.

Nueva casa club de Royal Dornoch | JOHN PAUL

El nuevo recorrido no solo permitiría absorber parte de la demanda sin sobrecargar los terrenos históricos, sino también convertir cada visita en una estancia más larga. Para el turista internacional de golf, además, disponer de varios campos eleva el atractivo del destino, y con ello la duración del viaje y el gasto asociado.