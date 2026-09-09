Google invierte 13.000 millones de euros para construir centros de datos en Finlandia

A fin de impulsar su infraestructura digital y como muestra de su compromiso con el país, Google invertirá unos 13.000 millones de euros en Finlandia para construir centros de datos y equipamiento para el desarrollo de inteligencia artificial a lo largo de los próximos dos años.

La tecnológica estadounidense prevé que esta medida genere más de 37.000 empleos en todo el país, de los que aproximadamente 16.000 serán en el sector de la construcción.

Según lo acordado con el gobierno, la inversión se distribuirá por todo el territorio finlandés con el objetivo de aprovechar la infraestructura de red existente cerca de fuentes de energía libres de carbono, con lo que permitirá reducir las inversiones en red eléctrica y los costes para el estado.

"Finlandia es un destino atractivo para las inversiones, y atraer más inversión sigue siendo una prioridad absoluta. La decisión de Google es una clara muestra de nuestras fortalezas", ha sostenido el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, quien ha reseñado que esta apuesta "va mucho más allá de la inversión directa", pues atañe al impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo.

Por su parte, la presidenta y directora de inversiones de Alphabet y Google, Ruth Porat, ha celebrado "la mayor inversión individual" de su compañía en Europa, al tiempo que ha puesto en valor el compromiso de la empresa de expandirse de forma responsable. "Combinando la expansión de nuestra infraestructura técnica con nueva capacidad energética, mejoras en la red eléctrica e iniciativas para la asequibilidad de la energía", ha recalcado.

Acuerdo con Fortum

En paralelo, Google ha firmado un memorando de entendimiento con la compañía estatal finlandesa de suministro energético Fortum y ha cerrado un acuerdo de compra de energía para extender la vida útil de la central nuclear de Loviisa, en la costa sur de Finlandia, por 22 años, lo que permitirá continuar el suministro al centro de datos de Google en Hamina, buque insignia de la empresa en el país.