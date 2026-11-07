Google invierte casi 30.000 millones de euros para expandir sus centros de datos en Malasia y EEUU

Google destinará algo más de 13.300 millones de euros para construir centros de datos en Malasia a partir del año que viene, una inversión que generará algo más de 37.000 empleos y aportará cerca de mil millones de euros al PIB del país asiático.

Según los cálculos de la multinacional, hasta 6.000 de esos puestos de trabajo se crearán directamente por la construcción de las instalaciones, que una vez completadas darán empleo a unas 9.000 personas al año con unos salarios que superarán el 45% de la media del país. En ese cómputo figuran puestos especializados, como técnicos e ingenieros, pero también trabajadores de tiendas, restaurantes y servicios que frecuentarán los empleados de Google.

Para acompañar esa inversión, el gigante tecnológico proyecta la capacitación de unos 800.000 ciudadanos malayos en el horizonte de 2031, a fin de que puedan servir como mano de obra para el sector.

En paralelo, ha comprometido una gestión responsable del agua y la puesta en marcha de medidas para proteger la naturaleza, tal y como ha asegurado la directora de inversiones de Alphabet y Google, Ruth Porat; y esa apuesta por la energía limpia y la resiliencia hídrica ha sido aplaudida por el ministro de Asuntos Digitales de Malasia, YB Gobind Singh Deo. "Google está contribuyendo a consolidar una economía digital de alto valor donde las empresas, los trabajadores y las comunidades locales se benefician directamente del potencial transformador de la inteligencia artificial y la innovación digital", ha destacado.

En paralelo, Google también ha anunciado una inversión de 15.000 millones de euros para construir otro centro de datos en Estados Unidos, en el estado de Wyoming, y ha garantizado que pagará el 100% de la energía que consuma y que cubrirá las necesidades de infraestructura derivadas directamente de su crecimiento.