La carrera por conectar los centros de datos pone el foco en los fabricantes de láseres

La expansión de los datos de la inteligencia artificial está convirtiendo la velocidad de sus conexiones en una prioridad, y a los fabricantes de láseres en un objetivo empresarial: su tecnología permite transmitir mediante luz la información que intercambian servidores y procesadores, manteniendo así el flujo necesario para aprovechar toda su capacidad de cálculo.

Es justamente lo que subyace tras la última gran operación empresarial que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, donde dos grandes compañías cotizadas han suscrito una operación valorada en 115.000 millones de dólares para unir fuerzas entre los chips de Marvell y los componentes ópticos de Lumentum en el marco de la carrera por la expansión de la IA.

En concreto, la chipera ha anunciado la adquisición de la firma de láseres, en una operación que le permitirá reforzarse frente a Broadcom en plena carrera por el dominio de las infraestructuras de la IA.

No obstante, en un momento de inquietud en los mercados sobre la rentabilidad de las enormes inversiones que requiere la IA, el anuncio fue recibido con fuertes ventas en bolsa: Marvell cayó algo más de un 9% y Lumentum se hundió por encima del 15%.

"Marcar la pauta"

La lógica de esta transacción, que se llevará a cabo íntegramente en acciones —los actuales propietarios de Marvell controlarán el 67% de la empresa resultante, por el 33% que pasa a manos de los titulares de Lumentum—, es ganar posición en el mercado en un momento de cambios.

Lo ha explicado el consejero delegado de la empresa de semiconductores, Matt Murphy, que seguirá al frente del grupo una vez completada la fusión, al detallar que las conexiones ópticas están abriendo un nuevo camino en la mejora de la capacidad y la eficiencia energética de los centros de datos ante las crecientes necesidades de transmisión y las limitaciones físicas del cobre. "Las empresas que se adelanten y ayuden a definir esta transición marcarán la pauta durante décadas", sostiene el CEO.