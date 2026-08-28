Google paga 300 millones de euros para acabar con un litigio sobre cobros excesivos en Play Store

Alphabet, la matriz de Google, ha acordado el pago de 260 millones de libras, unos 300 millones de euros, para poner fin a un litigio relacionado con cobros excesivos en su tienda de aplicaciones.

Según el acuerdo extrajudicial, Alphabet deberá abonar algo más de 186 millones de euros a los demandantes, que argumentaban que el gigante tecnológico aprovechó su posición de poder en el mercado para imponer comisiones abusivas a los desarrolladores de aplicaciones para el sistema operativo Android; mientras otros 116 millones de euros se destinarán a cubrir las costas del juicio.

Pese a la conformidad de las partes con esta cuantía, el tribunal de apelaciones de Reino Unido todavía debe dar el visto bueno al pacto en una audiencia prevista para el próximo 15 de septiembre, apenas trece días antes de la fecha marcada para el inicio del proceso judicial.

Otras multas

No es el único problema que enfrenta la empresa propietaria del buscador de referencia en el viejo continente. El mes pasado la Comisión Europea impuso a Google dos multas que suman 890 millones de euros por favorecer a sus propios servicios en las búsquedas realizadas desde su plataforma, así como también por imponer restricciones a las empresas a la hora de dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos "y a menudo más baratos" desde su tienda de aplicaciones móviles.

Esa sanción por abuso de competencia sentó como un jarro de agua fría en la Casa Blanca. "¡Estados Unidos no es una hucha para Europa, y no permitiremos que lo sea!", bramó entonces Trump, antes de recurrir a su práctica habitual de anunciar "un arancel sustancial a la mayor brevedad posible".