Bruselas impone a Google una multa récord por abuso de competencia: 890 millones de euros

La Comisión Europea ha decidido imponer a Google dos multas que suman 890 millones de euros por favorecer a sus propios servicios en las búsquedas realizadas desde su plataforma y por imponer restricciones a las empresas a la hora de dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos "y a menudo más baratos" desde su tienda de aplicaciones móviles.

Con este abuso de posición dominante, según Bruselas, se ha producido una quiebra de la Ley europea de mercados digitales que motiva esta multa récord, a la que acompaña la obligación de "poner fin" a estas prácticas. De hecho, la compañía tiene ahora un plazo de sesenta días para subsanar las irregularidades detectadas o, de lo contrario, se expondrá a una nueva sanción periódica de hasta el 5% de su facturación mundial.

Al respecto, la vicepresidenta del ejecutivo comunitario con responsabilidad en Soberanía Tecnología, Henna Virkkunen, ha subrayado que estas multas envían "un mensaje claro" a la tecnológica estadounidense sobre que Bruselas "no dudará" en utilizar todos los instrumentos a su disposición para "proteger" la competencia en el ámbito digital.

"Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador. Además, los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen sobre dónde acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no reciba ninguna comisión", ha defendido la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Teresa Ribera, para quien las medidas impuestas son "decisivas pero equilibradas".

Sin embargo, en Google no están de acuerdo con los cambios que se le requieren, de modo que están barajando la posibilidad de recurrir la decisión. Es más, el presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, Kent Walker, ha subrayado que estas multas conducen a "un empeoramiento" de los productos, al suprimir funciones de búsqueda en tiempo real "que los europeos aprecian" y al desmantelar las protecciones de seguridad de Google Play. "La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos", ha remachado.

De quien ha recibido un aplauso el castigo al buscador de referencia es de la Organización Europea de Consumidores, que acusan a Google de haber "limitado las opciones para los consumidores" y "socavado la competencia leal en los mercados digitales". "Ya era hora de que la Comisión hiciera cumplir la ley", ha declarado su director general, Agustín Reyna.

Aranceles de EEUU

Esta sanción se produce en plena revisión del acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos y tras las fuertes críticas del presidente Trump a la Ley europea de mercados digitales sobre la que se fundamenta esa decisión.

De hecho, hace apenas un mes, el inquilino de la Casa Blanca volvió a amenazar con un arancel "inmediato" del 100% a cualquier país europeo que impusiera un impuesto sobre los servicios digitales, por entender que esta práctica fiscal constituye un ataque contra los gigantes tecnológicos norteamericanos.