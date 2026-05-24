Los grandes bancos tantean el suelo del lujo europeo

El lujo europeo vuelve lentamente al radar de los analistas, pero no como una apuesta por el sector. A la vista de los castigos bursátiles y el deterioro del consumo aspiracional, los últimos informes de la banca de inversión apuntan a que el mercado empieza a tantear el suelo de las grandes marcas mientras mantiene la cautela sobre la recuperación general del segmento de alta gama.

La señal más clara llegó de Barclays. El banco identificó cinco valores europeos de lujo como oportunidades: LVMH, Richemont, Burberry, Moncler y Prada.

De la maison, la entidad británica aguarda una aceleración del crecimiento a partir del segundo trimestre de este año, apoyada en la posible mejora de activos como Tiffany y Dior. Considera que el grupo cotiza en torno a veinte veces beneficios esperados a doce meses, un nivel que ve como una oportunidad de compra atractiva para un líder global que ha sufrido en bolsa por la debilidad del ciclo y al que le bastaría con estabilizar sus principales firmas para recomponer su crecimiento orgánico.

El otro gran nombre que concentra apoyo es Richemont. Barclays mantiene una recomendación positiva sobre el grupo suizo por su liderazgo en joyería, la categoría que considera de mayor crecimiento dentro del lujo. Además, el informe destaca su "disciplina de costes" y su "poder de fijación de precios", dos elementos clave en un momento en el que el consumidor es más exigente y los costes de materias primas, especialmente el oro, siguen presionando los márgenes. Además, Richemont cotiza por debajo de su media de diez años en PER esperado a doce meses, según la lectura de Barclays.

La preferencia por Richemont aparece también en JP Morgan. En un documento distribuido la semana pasada, la analista Chiara Battistini mantuvo la recomendación de sobreponderar el grupo: "sigue siendo el claro favorito dentro del lujo europeo". Y los últimos resultados resultados de la firma, publicados el pasado viernes, avalan su tesis.

El contrapunto lo pone Morgan Stanley, cuyo último informe sobre este sector es mucho menos complaciente. El banco no niega la estabilización, pero rebaja el tono: prevé que el mercado de bienes personales de lujo crezca alrededor del 2,5% en 2026, frente al 4%–5% que esperaba en otoño de 2025. "El ánimo de la industria ha mejorado, pero sigue siendo cauto, más que abiertamente alcista", afirma Edouard Aubin, responsable de análisis de marcas europeas de lujo en el banco neoyorquino.

Al hilo de ello, advierte de que el impulso de los nuevos directores creativos no basta por sí solo para reactivar la demanda. Más bien, asume que la recuperación de algunas marcas líderes puede producirse a costa de competidores que ofrecen menos novedad, de modo que incide: si hay recuperación, no será homogénea.