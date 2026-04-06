Grecia comprará a Israel un sistema de artillería por 650 millones de euros

Grecia ha sellado un acuerdo con Israel de cara al suministro de sistemas de artillería de cohetes PULS (Precise & Universal Launching System), de la empresa israelí Elbit Systems, por valor de unos 650 millones de euros.

El compromiso se ha sellado en Atenas, después de meses negociando, y desde el país hebreo han puesto en valor que supone "expandir las exportaciones de defensa israelíes como herramienta clave" para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de su ejército y "reforzar" su industria de defensa y, con ello, su economía.

En virtud de este acuerdo, Elbit Systems suministrará los lanzadores junto con una gama de munición que comprende desde cohetes de entrenamiento a otros guiados para diversos alcances. El contrato tendrá una duración de cuatro años a los que seguirá un período adicional de una década de mantenimiento y soporte.

Tras el pacto, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha destacado que las empresas de defensa de su país se encuentran "a la vanguardia de la tecnología mundial", hasta el punto de que "han logrado ampliar significativamente su producción" durante la guerra actual sin dejar de impulsar "acuerdos estratégicos con socios internacionales".

Por su parte, el CEO de Elbit, Bezhalel Machlis, ha apuntado que este contrato permite a Grecia sumarse a otros países de la OTAN que han seleccionado el sistema PULS, "lo que subraya su creciente reputación como una solución altamente eficaz y versátil para las necesidades de la artillería moderna en Europa y más allá".