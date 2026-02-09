El grupo brasileño JBS sigue apostando por el golfo Pérsico y anuncia inversiones en Omán

El grupo cárnico brasileño JBS ha dado cuenta de la inversión de unos 126 millones de euros para poner en marcha un centro de producción en Omán, al objeto de posicionar este país como hub de productos halal destinados a la exportación. La empresa de alimentación, que ya cuenta con una filial en Arabia Saudí, anunciaba hace apenas tres semanas una inyección de capital por encima de los 70 millones de euros en su factoría de Jeddha.

Para ello, la firma ha constituido una empresa conjunta con Oman Food Investment Holding Company, que opera distintos negocios relacionados con el procesado de carne de pollo, de vacuno y de ovino. De esta joint venture, JBS retendrá un 80% de las acciones, mientras el 20% restante pertenecerán a la compañía omaní.

Los socios en esta operación prevén alcanzar una capacidad industrial de producción cercana a las 300.000 toneladas de carne al año, lo que corresponde al procesamiento diario de aproximadamente 1.000 vacas, 5.000 corderos y 600.000 pollos.

La previsión pasa por que la producción de carne de vacuno y ovino comience en un plazo de seis meses, y de doce en el caso de las aves, según ha explicado JBS, así como generar más de 3.000 puestos de trabajo directos en los próximos cinco años en Omán a lo largo de toda la cadena de producción.