El grupo IAG prevé aumentos de precio en los billetes de avión por la subida del combustible

El grupo IAG, matriz de British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level y Vueling, apunta a que el incremento del precio del combustible para aviones va a acabar provocando una subida de precios en los billetes aéreos, sin embargo, a pesar del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en el Golfo, IAG no espera tener problemas de suministro en las próximas semanas, según indican fuentes del grupo a La Región Internacional.

El precio del combustible para aeronaves casi se ha duplicado desde el inicio del conflicto en el Golfo y su coste ronda los 200 dólares por barril en Europa actualmente, frente a los 110 que registraba a principios de año. Desde IAG advierten de que el grupo tenía una tasa de cobertura del 62% a finales de febrero (combustible comprado con anticipación a precio inferior al actual) y a principios de mayo se harán públicos datos sobre la tasa de cobertura actual.

En todo caso, señalan que el grupo no es inmune a los aumentos de precio del combustible y también debe monitorizar "semana a semana" lo que está sucediendo con el suministro, aunque por el momento no se registran ni se prevén problemas en esta sentido tanto en España como en Reino Unido, países donde se encuentran las bases de las aerolíneas que forman parte del grupo.

En cuanto a los plazos para que los precios del combustible puedan volver a una cierta normalidad, desde IAG señalan que la reducción de los precios puede llevar meses -una vez que se resuelva favorablemente el conflicto en el Golfo-, ya que la probable bajada de los precios del petróleo tarda un tiempo en reflejarse en la caída del importe del combustible.

Mercados prioritarios para IAG

Según las citadas fuentes, el modelo de negocio del grupo le hace ser más resiliente a las fluctuaciones del precio del combustible. El hecho de que los mercados prioritarios de IAG sean Europa, la región del Atlántico norte y Latinoamérica hace que el conflicto en Oriente Medio no haya tenido el mismo impacto en el grupo que el que han sufrido otras aerolíneas con mayor presencia en esa región y en Asia.

El inicio del conflicto llevó a British Airways e Iberia a cancelar sus vuelos a países de Oriente Medio como Catar, Abu Dhabi, Dubái o Baréin y, por el momento, no está previsto reanudarlos. Desde IAG concluyen que los principales problemas que enfrentan en estos momentos son el ya citado incremento del precio del combustible, la falta de motores para algunas aeronaves y las dificultades operativas por las restricciones del espacio aéreo en la zona afectada por la guerra en Oriente Medio.

Recortes en Lufthansa

La posición del grupo IAG es coherente con lo expresado por la Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA), que ha señalado en las últimas semanas que en España no se prevén problemas de suministro de combustible por el momento, al contar con una capacidad de refino muy superior a la de otros países europeos. De hecho, la programación de vuelos en España para la temporada de abril a octubre supone un incremento del 6% respecto a la del año pasado.

Sin embargo, otras aerolíneas europeas ya han anunciado una reducción de vuelos para ahorrar combustible. Es el caso de la alemana Lufthansa que realizará un recorte de 20.000 vuelos en los próximos meses, aunque parte de esta reducción se debe a la retirada de aviones antiguos con el objetivo de reducir costes operativos.