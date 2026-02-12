Hermès cierra 2025 mejorando resultados gracias al impulso de su negocio en Europa

La firma francesa de moda y lujo Hermès cierra otro gran año. Una mejora de sus beneficios por encima del 5,5%, hasta los 4.855 millones de euros, gracias a unos ingresos que superan los 16.000 millones de euros permiten a la casa gala repartir un dividendo de 18 euros por acción, lo que supone subirlo un 12,5% en relación con el anterior.

"El modelo Hermès, basado en una red exclusiva y de calidad, así como en una fuerte integración vertical, ha vuelto a demostrar su éxito. Esta estrategia distintiva ha permitido a la casa lograr un sólido crecimiento de los ingresos y un buen rendimiento", ha afirmado el presidente ejecutivo de Hermès, Axel Dumas, durante la presentación de los resultados de la compañía en 2025.

Tras estas cifras se encuentra un incremento espectacular, de casi dos dígitos, de las ventas de la firma en Europa, donde se rozaron los 4.000 millones de euros de negocio. Con todo, las mayores compras proceden del mercado asiático, por valor de casi 8.300 millones de euros tras una subida del 2,6%. En el continente americano también ha habido un gran desempeño, con un ascenso del 7,3%, hasta alcanzar los 3.075 millones de euros.

Por divisiones, en la cuna del icónico Birkin siguen mandando los bolsos. Este departamento generó 7.070 millones de euros, un 9,5% más que en el ejercicio anterior, en el año en que su marroquinería se ha enriquecido con los modelos So Médor, Seau Mousqueton y Haut à Courroies à relier.

Los accesorios, justo por detrás, han reportado 4.525 millones de euros a la artesanal francesa tras una mejora del 2,7% sobre 2024. La tercera pata, la de joyería y productos para el hogar, brindaron 2.055 millones de euros (+11%); mientras la seda y el textil se quedaron en 964 millones tras un alza del 1,5%. En el lado opuesto, el lanzamiento de dos nuevos eau de parfum y un nuevo lipstick no han bastado para situar en verde la sección de perfumería y belleza, que ha caído un 8% tras conseguir 489 millones de euros. Tampoco el nuevo Apple Watch Hermès Series 11 ha evitado la caída del 2% en el departamento de relojería, hasta los 549 millones de euros.

"Confianza" de cara al futuro

Como consecuencia de la mejora de sus resultados, a pesar de lo "incierto" del contexto económico y geopolítico que ha señalado Dumas, el grupo afronta este año "con confianza" gracias a su modelo artesanal de calidad, su red de distribución equilibrada, la creatividad de sus colecciones y la fidelidad de sus clientes.

Así pues, una marca que cuenta ya con 294 tiendas en 45 países prevé aperturas y ampliaciones de tiendas en Londres, Berlín, Ginebra, Pekín, Osaka y San Diego.