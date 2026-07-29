Hermès no logra mejorar sus beneficios pese al alza en ventas, pero retiene uno de los márgenes más elevados del sector del lujo

Hermès vuelve a demostrar que, incluso en momentos de dificultad, sigue siendo una de las compañías más sólidas del sector del lujo. La firma francesa cierra el primer semestre del año elevando sus ingresos hasta los 8.163 millones de euros, un 6% más a tipos de cambio constantes, aunque su beneficio neto atribuido experimenta una leve caída del 0,4% al situarse en 2.238 millones de euros. Y, pese a que la ligera subida de la ganancia operativa recurrente ha reducido cuatro décimas el margen, este se mantiene en el 41%, uno de los más elevados de su industria.

La actividad de la maison volvió a apoyarse especialmente en su división de marroquinería y talabartería, cuyas ventas aumentaron en el entorno de los dos dígitos, en línea con el desempeño del área de seda y textiles; mientras los ingresos en accesorios limitaron su ascenso al 2% y los de relojería se mantienen planos. En el lado opuesto, perfumes y belleza fue el único departamento que retrocedió, con una caída del 4%.

Por mercados, América lideró el avance de la facturación, con un crecimiento del 15% sobre la primera mitad de 2025. Por detrás, el mercado de Japón repuntó un 11% y Europa —sin Francia— también presentó una mejoría, en su caso del 9%. Asia excluido Japón, al igual que Francia, aportó un alza del 2% a las ventas de Hermès, pero la inestabilidad en Oriente Próximo le costó un recorte del 4% en sus ingresos.

"Confianza"

Estos resultados, para el presidente ejecutivo de Hermès, Axel Dumas, ponen de manifiesto "la solidez" de su modelo en un contexto económico y geopolítico incierto.

Convencido del "gran atractivo" de sus 16 oficios y agradecido por "la confianza" de sus clientes, ha declarado que afronta la segunda mitad del año "con confianza" en seguir mejorando los números.

De hecho, a lo largo de los primeros seis meses de este año, la firma de lujo continuó ampliando su capacidad productiva y su red comercial, con nuevas tiendas en China y nuevos talleres en Francia.

El lujo europeo

Los resultados de Hermès, sumados a los recientemente publicados por Louis Vuitton y la matriz de Gucci, dibujan un lujo europeo que empieza a estabilizarse, aunque avanza a distintas velocidades. LVMH y Kering muestran cierta mejora comercial, aunque sus negocios de moda continúan bajo presión, mientras la empresa que dirige Axel Dumas mantiene un crecimiento más sólido de las ventas y una rentabilidad operativa muy superior.

A la hora de convertir esta mejora en beneficio, además, también se aprecian notables diferencias. El grupo que cuenta con marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffani, Bulgari o Marc Jacobs resiste mejor, mientras el imperio de la familia Pinault continúa lastrada por los datos de Gucci y Hermès tampoco ha dado en la tecla que le lleve a aumentar sus ganancias netas.