Louis Vuitton resiste en el primer semestre y mantiene el beneficio pese a la caída de las ventas

Moët Hennessy Louis Vuitton ha logrado atravesar el ecuador del año con paso firme. Con un beneficio neto atribuido que roza los 5.700 millones de euros en el primer semestre del año, las ganancias del gigante del lujo se mantienen estables con respecto a los seis primeros meses del año pasado, a pesar de la caída en ventas relacionada particularmente con el conflicto en Oriente Próximo.

"LVMH demostró su solidez y su estrategia eficaz", ha destacado Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, en la presentación de los resultados semestrales.

Y es que, en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y por la debilidad del consumo en mercados clave para la firma, la compañía logró facturar 38.644 millones de euros, un 3% por debajo de la cifra contabilizada un año antes, aunque un 2% superior en términos orgánicos, al excluir el efecto del tipo de cambio y las variaciones en el perímetro contable de la empresa.

Así las cosas, aunque Arnault ha preferido mantener la prudencia sobre los márgenes de cara al cierre del ejercicio, también ha declarado que afronta la segunda mitad del año con "renovada confianza" en el potencial "a largo plazo" de sus marcas y de sus equipos.

Detalle de los resultados

Analizando en detalle los resultados, la división de moda y marroquinería del grupo que cuenta con marcas como Louis Vuitton, Christian Dior o Marc Jacobs facturó entre enero y junio un total de 18.146 millones de euros, un 5% menos; y la división de perfumes también cayó un 4%, hasta los 3.194 millones de euros.

En cambio, el negocio de vinos y licores aumentó un 0,4% sus ventas, hasta casi 2.600 millones de euros; mientras relojes y joyas de marcas como Tiffany, Bulgari, TAG Heuer o Hublot mejoraron sus números un 3%, con 5.225 millones de euros.

También el segundo trimestre ha sido ligeramente mejor que el primero, lo que Arnault ha atribuido al éxito de los primeros diseños de Jonathan Anderson para Christian Dior, al notable desempeño de las excepcionales nuevas tiendas de Louis Vuitton en Pekín y Seúl y a las icónicas líneas de Tiffany y Bvlgari.