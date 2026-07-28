La matriz de Gucci no logra traducir la mejora de sus ventas en beneficios y seguirá cerrando tiendas

Kering comienza a mostrar señales de recuperación tras varios trimestres de debilidad. El grupo francés propietario de Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga o Yves Saint Laurent logró llevar su facturación hasta los 7.220 millones de euros en la primera mitad del año, aunque el beneficio todavía no acompaña a ese leve crecimiento, y su margen se presenta en positivo.

En detalle, según el balance correspondiente al ecuador del año, el volumen de ventas del imperio de la familia Pinault cayó un 3% en cifras publicadas, pero remontó en términos comparables —es decir, excluyendo los efectos del tipo de cambio y otros parámetros— hasta subir un 1%. En cambio, el beneficio neto atribuido al grupo se desplomó un 60%, desde 474 hasta 189 millones de euros, si bien el dato está distorsionado por ventas como la de Kering Beauté a L'Oreal y por operaciones inmobiliarias. Tomando como referencia el beneficio operativo recurrente, al situarse en 921 millones de euros, se aprecia una mejoría de los márgenes, que alcanzan un 12,8%.

Gucci, la principal enseña del conglomerado, es a la vez su principal punto débil. La firma ingresó 2.757 millones de euros en el semestre, lo que supone un 5% menos en términos comparables, y su beneficio operativo recurrente también cayó: un 4% menos, hasta los 468 millones de euros. No obstante, la mejora de un punto de su margen, hasta el 17%, unido a que sus malos datos se moderaron en el segundo trimestre del año, permiten a Kering observar su evolución con relativo optimismo.

Evolución de la empresa

Mientras el resultado semestral de Kering se ha visto lastrado por las cifras de Gucci, los negocios de joyería y gafas mostraron la otra cara de la moneda. Con un incremento en ventas de un 20% la primera, hasta los 521 millones de euros, y de un 8% la segunda, hasta los 965, sus beneficios operativos recurrentes crecieron un 106% y un 19%, respectivamente.

En cuanto a su deuda, a cierre de junio se situaba en 3.300 millones de euros, lo que significa que en los últimos seis meses se recortó en 4.700 millones de euros. Parte de esa amortización proviene de la venta de la división de belleza por 4.000 millones de euros.

"Kering registró un mejor desempeño en el segundo trimestre, con un repunte en los ingresos. En todo el grupo, observamos indicios tempranos de progreso en el atractivo de las marcas, el dinamismo comercial y el desempeño operativo. El trimestre también mostró una aceleración secuencial, incluso en Gucci, impulsada por las medidas adoptadas en los últimos meses", ha destacado su consejero delegado, Luca de Meo.

Cierre de tiendas

Así pues, la empresa sigue decidida a continuar con su itinerario de cierre de tiendas. A los 75 completados el pasado año le siguieron otros 84 a lo largo de los seis primeros meses de este año, que llegarán al centenar antes del 31 de diciembre.