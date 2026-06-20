La IA abre una nueva carrera por financiar centros de datos

La inteligencia artificial empieza a desbordar el relato bursátil. El auge de las grandes tecnológicas descansa en buena parte sobre las expectativas en torno a los nuevos modelos y sus capacidades, pero la cuestión tangible, relacionada con la financiación de la expansión de la infraestructura física necesaria, también está cobrando protagonismo.

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Por ello, a la hora de invertir, los analistas comienzan ya a ponderar beneficios empresariales y tipos de interés. BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos e inversiones del mundo, se muestra, por ahora, favorable a los activos ligados al despliegue de la IA, toda vez que "los beneficios tecnológicos están compensando la presión de unos tipos de interés más altos", pero mantiene el riesgo en el radar. Según su análisis, el sector tecnológico de Estados Unidos creció un 52% en el primer trimestre de este año, por encima del 36% esperado y casi el doble que el conjunto del mercado.

Goldman Sachs, por su parte, pone el foco en la financiación privada: sus cálculos pasan por que el despliegue de la inteligencia artificial entre 2025 y 2030 requerirá una inversión de 5,3 billones de dólares, casi un billón más de lo previsto. "Y las categorías de activos reales, como la infraestructura privada y el mobiliario, desempeñarán un papel aún mayor en los últimos años", apunta Amanda Lynam, estratega jefe de crédito del banco de inversión norteamericano, consciente del peso que tienen los terrenos, las redes operativas, el suministro eléctrico y los sistemas de refrigeración en esta nueva industria.

En este contexto de carrera global por la financiación de la infraestructura física, BlackRock favorece a las vinculadas al despliegue de la IA, como semiconductores, energía y centros de datos; mientras Goldman advierte que esa red global necesitará financiación en distintos mercados y divisas.

¿Oportunidad?

Así pues, en el plano bursátil, el entusiasmo por la IA seguirá dependiendo de que las grandes tecnológicas conviertan esa expectativa en beneficios suficientes para sostener sus valoraciones.

En los mercados privados, en cambio, la oportunidad se desplaza hacia quienes financien la infraestructura que hará posible la expansión.