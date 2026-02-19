Imaz cobró 4,75 millones como consejero delegado de Repsol en 2025, casi un 17% más

Josu Jon Imaz percibió como consejero delegado de Repsol una retribución total de 4,75 millones de euros en 2025, casi un 17% más que el año anterior. A esa cuantía se llega sumando más de 3,7 millones correspondientes a su remuneración y 916.000 euros procedentes del beneficio bruto de sus acciones en la compañía.

Por su parte, según la información remitida por la propia energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el presidente no ejecutivo, Antonio Brufau, cobró un total de 1,624 millones de euros en 2025, poco más de un 1% sobre sus pagos del año 2024.

En cambio, la remuneración media de los empleados del grupo en el ejercicio 2025 se situó en los 63.000 euros, un 1,56% menos que los 64.000 euros del año anterior.

La petrolera ha presentado hoy mismo sus resultados a cierre de 2025, cuando ha obtenido un beneficio que roza los 1.900 millones de euros tras una subida del 8,1%.