Repsol dispara sus ganancias y vuelve al dividendo por encima de un euro

El alza del 8,1% en el beneficio cosechado por Repsol a lo largo de 2025, hasta rozar los 1.900 millones de euros, ha servido a la compañía que dirige Josu Jon Imaz para subir el pago de las acciones por encima de un euro, un nivel inédito desde hace 15 años que supone un 7,8% más de lo abonado el pasado ejercicio.

Es más, con esta estrategia de bonificación a los accionistas de 1,051 euros por participación, la petrolera pone un rumbo alcista que lo diferencia de otros gigantes de su sector, como TotalEnergies —que limitó el pago a 0,85 euros— y BP —que ha suspendido los dividendos debido a la caída del precio del crudo—.

"Estos resultados se han logrado en un contexto complejo", ha destacado la multienergética, que ha citado factores como la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos y el impacto del apagón eléctrico que tuvo lugar en España el 28 de abril de 2025. Es por ello que ha puesto en valor su "resiliencia", que ha derivado en "un sólido desempeño" en todos sus segmentos de negocio.

Con todo, el resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 2.568 millones de euros a cierre del año, una cifra que se sitúa un 15,1% por debajo de los 3.025 millones de euros de 2024, en un escenario dominado por la bajada de los precios del crudo y del gas y unos márgenes moderados en el refino.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Repsol se situó en los 5.312 millones de euros en 2025, con un descenso del 12,2%; mientras que la liquidez del grupo ascendió a 10.271 millones de euros, lo que representa 5,37 veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo.

Al hilo de ello, ha recordado que Repsol E&P accedió el pasado mes de septiembre a los mercados de capitales de Estados Unidos a través de la emisión de una oferta de bonos por valor de 2.500 millones de dólares, la mayor en esa moneda en la historia de la compañía, y que logró despertar "un gran interés" entre los inversores. Hasta el punto, ha subrayado, de que se superó en casi siete veces la cantidad ofrecida.

Otros datos

Repsol ha decidido publicar estos datos con un nuevo modelo de reporting por segmentos de negocio, por entender que refleja de forma más adecuada el desempeño de cada área en un momento de creciente importancia de los accionistas minoritarios en Upstream (Exploración y Producción) y Generación Baja en Carbono, así como de mayor relevancia de las joint venture en el modelo de negocio de la energética.

En este contexto, la deuda neta del grupo cayó al final del cuarto trimestre hasta los 5.877 millones de euros —que se convierten en 4.487 con el nuevo sistema—, algo más de 1.000 millones por debajo del trimestre anterio. Por su parte, el ratio de apalancamiento se situó en el 17,5% —el 14% bajo el nuevo modelo— frente al 20,5% del período precedente y el mismo ratio excluyendo arrendamientos se fijó en el 7,9% —5,5% en la versión reporting—, toda vez que se vieron beneficiados por la emisión de un bono híbrido en noviembre de 750 millones de euros a 6,25 años.

Áreas de negocio

El mayor beneficio de Repsol ha venido de la mano del departamento Industrial, que ha obtenido un resultado neto ajustado de 963 millones de euros en 2025 tras una caída del 33,4%. Detrás de este resultado se halla la volatilidad de las materias primas, los menores resultados de la química y, de nuevo, el efecto del apagón español en abril.

Con todo, a la vista de que los resultados del segundo semestre reflejaron un alza del 66% sobre el mismo período del año anterior, Repsol seguirá adelante con la transformación de sus complejos industriales, a finde construir "una plataforma rentable y escalable" de productos bajos en carbono. Muestra de ello es su segunda planta de combustibles renovables, que entrará en producción a lo largo de este año en Puertollano (Castilla-La Mancha), y que se suma a la que se encuentra ya en marcha en Cartagena (Murcia). En paralelo, una ecoplanta en Tarragona (Cataluña) transformará a partir de 2029 residuos urbanos en combustibles renovables, y en Cartagena y Bilbao (Euskadi) se producirá hidrógeno renovable.

La otra gran área de negocio de Repsol es Exploración y Producción, en la que el resultado neto ajustado de 957 millones de euros en 2025 fue un 6,9% inferior al del año anterior, damnificado por la volatilidad de los precios de la energía y la depreciación del dólar.

En 2025, la petrolera completó su salida de Colombia e Indonesia y decidió concentrar sus operaciones en Estados Unidos, de modo que ha comenzado a producir petróleo frente a la costa de Louisiana, en Leon-Castile. Adicionalmente, ya de cara a la segunda mitad de 2026, la adjudicación de 45 bloques de exploración en Alaska permitirá producir en esa región unos 80.000 barriles al día. Contando con la producción de Reino Unido en el mar del Norte y las nuevas licencias en Libia, y aun sin reflejar las operaciones en Venezuela, la previsión de Repsol para este año es aumentar la producción, superando los 560.000 barriles de petróleo diarios.

En el lado opuesto, el área de Cliente ha mantenido su senda creciente, con una subida del 17,1%. Así, ha obtenido un resultado neto ajustado que ascendió a 754 millones de euros y un Ebitda de 1.423 millones de euros tras un incremento del 20%, lo que supone alcanzar dos años antes el objetivo marcado para 2027 gracias al dinamismo de las estaciones de servicio y al catálogo energético que Repsol ofrece en España y Portugal.

Finalmente, en el negocio de Generación Baja en Carbono, el resultado neto ajustado se situó en 53 millones de euros, frente a las pérdidas de 24 millones de euros en 2024, debido a una mayor producción en los activos eólicos y solares y una contribución mayor de los ciclos combinados. A lo largo del pasado año, Repsol puso en operación 2.200 megavatios de nueva capacidad de generación renovable en España, Estados Unidos y Chile, con lo que alcanza un total de 5.900 megavatios.

Expectativas

Si bien la compañía presentará el próximo 10 de marzo sus proyecciones para 2028, lo que ha avanzado hoy Repsol es que la estrategia se basará en los mismos pilares: "una retribución atractiva para los accionistas, solidez financiera e inversión disciplinada".

Asimismo, ha anticipado que el precio del barril de Brent seguirá cayendo, hasta situarse entre los 60 y los 65 dólares.