Indra encaja el mayor castigo bursátil tras el revés al caza europeo

La decisión de Francia y Alemania de poner fin al proyecto europeo para desarrollar un avión caza de sexta generación, en el que también estaba involucrada España, se ha traslado a las bolsas del viejo continente, aunque con un reparto del castigo muy desigual entre las compañías implicadas. La española Indra ha sido la más penalizada, con una caída a cierre del mercado del 4,96%, muy por encima del retroceso de la francesa Dassault, que cede un 1,6%, y de Airbus, que baja apenas un 0,69%.

En concreto, las acciones de Indra pasaron de cotizar en 57,26 euros a cierre del mercado ayer, antes de que se conociera la noticia, a clausurar la sesión de hoy en 54,42 euros. Así pues, se deja 424 millones de euros respecto a la capitalización de ayer, al situarse con una valoración de unos 9.628 millones de euros.

La mayor expectativa de tracción industrial y bursátil es precisamente la que motiva que el golpe haya sido mayor. Y es que la empresa gala únicamente ha retrocedido un 1,6% en la Bolsa de París, toda vez que ha conseguido cerrar en 295,40 euros por acción tras alcanzar ayer a la misma hora un valor de 300,20 euros; mientras en Airbus la bajada ha sido todavía más contenida, de solo un 0,69%, al pasar de 176,96 euros a 176,14 al finalizar la jornada de hoy.

Si bien la parte del proyecto referida a la nube de combate todavía sigue sobre la mesa, las dificultades de los socios industriales galos y germanos para trabajar juntos han inviabilizado el desarrollo del caza europeo. En este contexto, el gobierno de España ha asegurado que cuenta con distintas alternativas para intentar superar este "fracaso", como lo ha definido la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la vista de que "se ha antepuesto el interés de la industria a los de la seguridad y la defensa de Europa".