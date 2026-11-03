El FMI instalará en Valencia su primera sede tecnológica fuera de Estados Unidos

Palacio de Calatayud en Valencia, donde el FMI instalará su primera sede tecnológica fuera de Estados Unidos

El Fondo Monetario Internacional ha elegido la ciudad de Valencia para instalar su primer Centro Global de Tecnologías de la Información fuera de Washington, que brindará apoyo a las operaciones de tecnología de la información de la institución.

Esta sede contribuirá a las operaciones globales del FMI mediante servicios de tecnología de la información, infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, innovación digital y otros servicios tecnológicos especializados, al tiempo que permitirá reforzar las capacidades tecnológicas de la entidad y apoyar sus operaciones en beneficio de sus países miembros en todo el mundo.

Este nuevo centro se ubicará en el emblemático Palacio de Calatayud, un edificio de principios del siglo XX cuya rehabilitación está en su última fase y se prevé que esté lista antes de final de año. A partir de ahí, el centro se pondrá en marcha de manera gradual, a medida que se amplíen progresivamente sus capacidades operativas y su dotación de personal.

En concreto, Valencia ha sido seleccionada tras "un exhaustivo proceso de evaluación" que tuvo en cuenta factores como su sólido ecosistema tecnológico, su fuerza laboral altamente cualificada, su ubicación estratégica y su consolidada presencia internacional, según ha destacado el gobierno autonómico.

De hecho, el personal que recalará en esta instalación serán ingenieros de software, especialistas en ciberseguridad, arquitectos cloud o analistas de datos, pero también favorecerá la creación de empleos indirectos mediante la contratación de servicios profesionales de consultoría tecnológica, telecomunicaciones, ingeniería, auditoría, servicios jurídicos, mantenimiento de infraestructuras y formación especializada, así como en otros sectores profesionales como alojamiento, restauración y transporte.

Desarrollo tecnológico

Según la administración autonómica, el Centro Global de Tecnologías de la Información actuará como "elemento tractor para el ecosistema digital regional", favoreciendo la colaboración con universidades, pero también con centros de investigación y empresas tecnológicas valencianas, facilitando el desarrollo de talento especializado y la puesta en marcha de proyectos de I+D en ámbitos como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad o la analítica de datos.

Asimismo, la presencia de esta institución económica internacional reforzará el atractivo de la ciudad para la captación de nuevas inversiones tecnológicas y proyectos vinculados a la economía digital, generando un efecto tractor que se extenderá más allá de la actividad propia del centro.