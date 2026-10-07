Oporto relevará a Alicante como salida de la vuelta al mundo de vela en 2030

The Ocean Race trasladará a partir de 2028 su sede global a Oporto, la ciudad portuguesa que acogerá tres salidas de la vuelta al mundo de vela en 2030, 2034 y 2038.

De este modo, dará el relevo a Alicante, que acogerá el inicio de la competición por sexta edición consecutiva el próximo 17 de enero, después de 18 años de "exitosa colaboración" que han servido, según la organización de la regata, para colocar al puerto español en el mapa de "los grandes acontecimientos deportivos internacionales".

Tanto es así que el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, ha anticipado su compromiso con "seguir construyendo un futuro brillante" en compañía de la ciudad valenciana. Mientras se perfila ese horizonte, ha apuntado que los esfuerzos actuales están centrados en lograr que la salida de 2027 —que estará precedida de diez días de actividades para el público— sea "la mejor hasta la fecha".

La organización del evento ha precisado que, desde Alicante, la flota emprenderá un recorrido a través de algunas de las aguas más exigentes del planeta. Las tripulaciones se enfrentarán a los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Austral, con escalas en Auckland (Nueva Zelanda), Itajaí (Brasil), St. Pete-Clearwater (Estados Unidos), Cascais (Portugal) y una posible nueva escala en el Mediterráneo antes de afrontar un sprint final a través del mar Rojo hasta Amaala.

De cara a su instalación en Oporto, el acuerdo se extenderá hasta 2040 e incluye la apertura de un museo y el desarrollo de programas de ciencia y educación.