La inteligencia artificial liderará el crecimiento tecnológico hasta 2040

La inteligencia artificial se perfila como el mayor mercado tecnológico de la próxima década y media, por delante de los semiconductores y los centros de datos. En concreto, se prevé que su negocio se multiplique por 24 en el horizonte de 2040, hasta alcanzar los cinco billones de euros frente a los 210.000 millones de euros que mueve, aproximadamente, en la actualidad.

Son previsiones del informe The 2040 technology game plan de la consultora alemana Roland Berger, que apunta también que el mercado de los chips se sitúe en 2,6 billones de euros en 2040, casi a la par con los 2,5 billones de los centros de datos. Así pues, estos tres segmentos coparían prácticamente dos tercios del valor previsto de las catorce tecnologías que se consideran más relevantes para la industria.

Estados Unidos liderará el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial, seguido de China, mientras Europa tiene por delante la oportunidad de convertir su conocimiento industrial y los datos de sus empresas en aplicaciones especializadas. El informe apunta a usos como anticipar averías en una fábrica, optimizar rutas y flotas de vehículos o ajustar procesos de producción, que le permitirían generar en torno a tres billones de euros en esas catorce tecnologías.

La rentabilidad, el principal reto

El informe señala que el desafío de la inteligencia artificial no reside únicamente en su adopción, sino también en la capacidad de las empresas para obtener resultados económicos de su uso. En concreto, recoge que el 78% de las organizaciones declaraba utilizar la IA en 2024, frente al 55% del año anterior, pero que el 95% de ellas constataba un retorno nulo en sus proyectos.

Cerrar esa brecha entre adopción y creación de valor, por tanto, será el principal desafío comercial de la próxima década.

Relacionado Industrias del siglo XX para sostener la economía del siglo XXI

Pero, además, Roland Berger pone sobre la mesa que "la carrera tecnológica es, cada vez más, una carrera energética", por lo que llama a reforzar las redes, y que conectar un nuevo centro de datos a la red eléctrica puede llevar hasta siete años en Europa, frente a entre uno y tres años en Estados Unidos.