La expansión de la inteligencia artificial abre un mercado de financiación de 300.000 millones en Asia

Asia necesitará cerca de 300.000 millones de dólares en el horizonte de 2030 para multiplicar la capacidad de sus centros de datos y sostener el crecimiento de la inteligencia artificial. Así es que, después de impulsar las valoraciones bursátiles de las grandes tecnológicas, el despliegue de esta tecnología abre ahora una nueva oportunidad para bancos, fondos de deuda e inversores en infraestructuras.

Esta previsión, que BlackRock apunta en su informe de perspectivas para la última parte del año, se fundamenta en que la capacidad de los centros de datos de Asia-Pacífico, excluida China, pasará de unos veinte gigavatios actuales a más de 53 en solo cuatro años.

Para llevar a cabo esa apuesta, prácticamente un tercio de la inversión necesaria, unos 95.000 euros, se cubrirá mediante emisiones de bonos, según los cálculos de la mayor gestora del mundo, de modo que la cuantía restante deberá proceder de otras vías. Sin obviar los recursos que la banca está aportando ya a través de préstamos y otras formas de financiación, a su juicio se abrirá un espacio para fondos de crédito privado, deuda de infraestructuras y operaciones diseñadas para cada activo.

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De lo que también advierte BlackRock es de que las necesidades no serán uniformes en toda la región analizada. India y Malasia concentrarán buena parte del aumento previsto de la capacidad de los centros de datos, mientras Australia, Indonesia y Japón también ganan peso en el despliegue de nuevas instalaciones.

Una historia de infraestructuras

En este contexto, la firma estadounidense subraya hasta qué punto la expansión de la inteligencia artificial ha dejado de ser únicamente una historia de software y semiconductores, a la vista de la enorme de la infraestructura física que requiere, desde edificios y servidores hasta conexiones eléctricas capaces de atender un consumo de energía cada vez mayor.

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De hecho, advierte que tampoco "es solo una historia bursátil". "Los centros de datos, la generación de energía, las redes eléctricas y la capacidad informática están ampliando las oportunidades de inversión hacia quienes financian y hacen posible su crecimiento", concluye.