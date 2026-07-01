Francia celebrará el 18 de abril de 2027 las próximas elecciones presidenciales

El Gobierno de Francia ha anunciado este miércoles que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 18 de abril de 2027, mientras que la segunda vuelta está prevista para el 2 de mayo del mismo año. Estos comicios estarán marcados por la ausencia del actual presidente, Emmanuel Macron, quien no podrá optar a un tercer mandato al haber completado los dos periodos que permite la Constitución francesa.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, explicó tras la reunión del gabinete que las fechas elegidas responden a las exigencias constitucionales y a "todas las limitaciones" del calendario electoral. La decisión ha generado críticas debido a que la segunda vuelta coincidirá con el día posterior al festivo del 1 de mayo.

"Hay muchas cosas por las que discutimos, pero sugiero que no discutamos sobre esto", afirmó Bregeon, según declaraciones recogidas por la cadena BFM TV. La portavoz defendió que "nunca es una coincidencia perfecta" y recordó que los candidatos dispondrán de varios meses para desarrollar sus campañas y presentar sus propuestas.

Bregeon señaló además que la elección de las fechas se produjo después de mantener consultas con las distintas fuerzas políticas del país.

Macron llegó al Elíseo en 2017 y fue reelegido en 2022, pero la normativa francesa le impide volver a presentarse. La carrera electoral de 2027 se desarrollará en un contexto marcado por el crecimiento de la ultraderechista Agrupación Nacional, que busca conquistar la Presidencia francesa por primera vez.

Una de las principales incógnitas es si Marine Le Pen volverá a ser la candidata del partido tras haber disputado las dos últimas elecciones presidenciales. El Tribunal de Apelaciones de París tiene previsto pronunciarse el 7 de julio sobre su recurso en el caso por la supuesta malversación de fondos europeos destinados al pago de trabajadores de su formación entre 2004 y 2016. Una posible confirmación de la condena conllevaría una inhabilitación que podría impedirle concurrir a los comicios.

En ese escenario, el presidente de Agrupación Nacional y eurodiputado, Jordan Bardella, aparece como una posible alternativa para liderar la candidatura del partido.

Además de los representantes de la derecha y la ultraderecha, varios dirigentes ya han mostrado su intención de participar en la contienda electoral. Entre ellos figuran el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, el conservador Bruno Retailleau y los ex primeros ministros Gabriel Attal y Edouard Philippe, ambos durante la Presidencia de Macron.