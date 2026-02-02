Italia ordena la emisión sindicada de bonos a 15 años a seis bancos de EE.UU., España y Alemania

Fachada de la Banca d'Italia
Fachada de la Banca d'Italia | Banca D'Italia

El gobierno de Italia ha confiado al banco español BBVA, al alemán Deutsche Bank y a los estadounidenses Bank of America, Citibank, Goldman Sachs y JPMorgan la emisión sindicada de un bono del tesoro de referencia a 15 años, con vencimiento a 1 de octubre de 2041.

La transacción, según el ministerio de Economía y Finanzas del país alpino, se completará "en breve" y se llevará a cabo "sujeta a las condiciones del mercado".

Este tipo de fórmula de emisión de deuda, alternativa a las habituales subastas del Tesoro, se encarga a un selecto grupo de entidades financieras que se compromete —a cambio de una comisión— a colocar valores entre los inversores. A través de esta técnica, el Estado accede rápidamente a cuantías más elevadas con la ayuda de bancos de inversión que actúan como intermediarios para asegurar la demanda.

