Japón se lanza a por la náutica prémium con su primera marina para superyates

"La primera marina de Japón especializada en superyates". Es el proyecto que tiene ante sí la ciudad de Kobe, que ha dado forma ya a un nuevo puerto deportivo en el marco de la transformación de su waterfront, que no se limita al uso náutico sino que integra restauración, zonas verdes y nuevos usos urbanos en uno de los enclaves marítimos más representativos de la ciudad.

Este desarrollo apunta de forma muy clara al segmento alto. Con una propuesta que incorpora amarres para embarcaciones de gran escolar, un estadio multiusos, club house y espacios abiertos, su objetivo no es solo alojar barcos, sino capturar gasto turístico y posicionamiento internacional en el mar interior de Seto y la bahía de Osaka.

Recreación del puerto de Kobe | Kobe City

Ya en ejecución, en una zona aproximada de 6,4 hectáreas, su apertura está prevista para la primavera del año próximo. Con un horizonte concesional de treinta años, incluirá una veintena de amarres para propietarios de barcos con hasta 40 metros de eslora y otra decena adicional para visitantes para yates de hasta 60 metros.

En un país que reúne costa, seguridad, gastronomía, paisajes y un enorme atractivo cultural, esta infraestructura cubre un vacío turístico al abrir la puerta a la náutica prémium, un segmento de alto valor por su elevada capacidad de gasto y la proyección internacional que confiere al destino.