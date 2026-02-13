Egipto apuesta por la náutica de lujo en el Mediterráneo para impulsar su economía

En un momento en que la economía egipcia navega entre la presión de la deuda, la volatilidad de la libra y la necesidad de divisas, El Cairo ha puesto la vista en el mar. Más allá de las pirámides y las playas del mar Rojo, el gobierno de Abdelfatah al-Sisi ha decidido apostar por el turismo náutico como motor estratégico. La ampliación de su red de puertos deportivos, la proyección de ciudades costeras de nueva planta en el Mediterráneo y la simplificación normativa para los visitantes a bordo de un yate persiguen una clara ambición: convertir el litoral en una plataforma de inversión, empleo y entrada de capital extranjero que se configure como un ancla de estabilidad para los próximos años.

Playa en Egipto | Turismo de Egipto

De hecho, los documentos sobre los que Egipto sustenta su estrategia de turismo náutico recogen datos como el mayor gasto medio de turistas que llegan al país en yate, un 94% por encima del resto, así como que cada yate "genera 4,4 empleos directos", además de un centenar de puestos de trabajo indirectos en hostelería, turismo y servicios.

Con esas cifras en mente, y con la firme pretensión de hacer de la costa un polo de atracción de grandes patrimonios y capital internacional, el país proyecta la transformación de sus 47 islas en "destinos de clase mundial para el turismo náutico" y la construcción de ocho nuevos puertos deportivos a los 23 actuales, tal y como acaba de anunciar su ministro de Transportes. Y, en paralelo, ha situado la fabricación de yates en el punto de mira, en un intento de reducir la dependencia exterior de un mercado que se prevé que duplique su negocio en la próxima década: la autoridad del canal de Suez impulsará nuevos astilleros que fortalecerán el papel del país en la industria de yates de lujo.

Nuevo desarrollo

Pero la apuesta náutica de Egipto trasciende el plano turístico e industrial. Se conforma como un plan urbanístico de escala nacional, aprovechando la salida de Egipto a dos mares y su ubicación estratégica en la confluencia de tres continentes.

El buque insignia de este desarrollo orientado a la captación de visitantes de alto poder adquisitivo es Nueva Alamein, en la costa norte. Levantada sobre antiguos terrenos militares, combina rascacielos frente a la costa y una marina con centros comerciales internacionales, universidad y un distrito financiero, pues la pretensión del gobierno egipcio pasa por desestacionalizar la presencia de extranjeros. Todavía en desarrollo, actualmente acoge ya a un millón de residentes, aunque las previsiones oficiales apuntan a que ese número se triplicará.

Nueva Alamein, ciudad de Egipto en el Mediterráneo

En el delta del Nilo, la construcción de Nueva Mansoura replica esa fórmula —pensada para hasta 14 nuevas ciudades egipcias en la costa mediterránea—, por la cual conviven zonas turísticas y residenciales de lujo con universidades, centros comerciales, iglesias y mezquitas. Unos 33.000 millones de libras egipcias o, lo que es lo mismo, unos 600 millones de euros han cubierto inversiones en vivienda, servicios públicos y suministros.

Futuro de Nueva Mansoura

Un modelo similar, aunque en este caso en la costa del mar Rojo, sigue el proyecto Mount Galala Towers and Marina, anunciado esta misma semana. En virtud de una inversión de más de 9000 millones de euros se desarrollarán 470.000 metros cuadrados de viviendas, complejos hoteleros, zonas de ocio, centros de conferencias y exposiciones, áreas comerciales y un puerto deportivo internacional con capacidad para más de 150 yates.

Esta apuesta —planteada en colaboración con la empresa privada— entronca con la estrategia del gobierno de alcanzar los 30 millones de turistas al año en el horizonte de 2030, y constituye una extensión de la ciudad de Galala, de la que se convierte en su lujosa puerta marítima. Los planes del gobierno pasan por su conclusión en 2034.

Mount Galala Towers and Marina, nuevo desarrollo urbanístico en Egipto | Egypt Real Estate

El proyecto más ambicioso, con todo, es el que ocupará la península de Ras Al-Hekma. Sin embargo, este macrodesarrollo en la costa noroeste no está impulsado por Egipto, sino que se trata de un proyecto liderado por capital extranjero, principalmente emiratí. Para aliviar su crisis de deuda, el país africano decidió vender esos terrenos a cambio de casi 30.000 millones de euros y una participación en el proyecto, en el que también entrarán fondos egipcios.

La nueva megaciudad, al estilo de las que pueblan ahora el golfo Pérsico, prevé atraer unos ocho millones de turistas a sus hoteles de categoría mundial, sus atracciones turísticas de primer nivel, sus megaproyectos de ocio y sus lujosos residenciales ubicados a lo largo de 170 millones de metros cuadrados.

Nueva ciudad egipcia en el Mediterráneo, Ras Al Hekma

A este enclave prémium se podrá acceder a través de su propio aeropuerto internacional, su estación de tren de alta velocidad o su gran puerto deportivo internacional para yates y cruceros en el corazón del Mediterráneo.

Junto con todos los servicios urbanos —escuelas, universidades, hospitales y edificios administrativos—, además de un distrito de negocios, se establecerá una zona franca en la que se asentará industria ligera, tecnológicas y servicios logísticos al servicio de la ciudad. No solo se concibe, por tanto, como un destino turístico de primer nivel en una costa de impresionantes playas y bellos paisajes, sino como una apuesta próspera por los negocios y las inversiones.