Japón refuerza su industria de semiconductores con una compra de 10.000 millones de euros

Japón quiere reforzar su posición en uno de los segmentos estratégicos de la industria tecnológica: los materiales necesarios para fabricar semiconductores.

Para ello, Mitsui Chemicals, una de las mayores empresas químicas del país nipón, se ha lanzado a la compra de JSR, uno de los principales productores mundiales de los componentes con los que se elaboran los chips, en una operación valorada en unos 10.000 millones de euros que cuenta con la participación del Banco de Desarrollo de Japón.

El elevado coste de la operación ha provocado en las últimas horas una caída del 8,5% en las acciones de Mitsui, pero el objetivo de fondo pasa por crear un grupo industrial con mayor capacidad para competir internacionalmente que pueda obtener unos 226 millones de euros de beneficio anual en el horizonte de 2035. La mitad de esa cuantía, según sus proyecciones, se relaciona con la venta de productos y el lanzamiento de nuevos materiales, mientras que la otra parte llegaría por un ahorro de costes derivado de la reorganización de los centros internacionales y del replanteamiento de su estrategia de investigación.

En la actualidad, JSR fabrica materiales fotosensibles utilizados para transferir circuitos microscópicos a las obleas de silicio, que ahora se combinarán con la producción de Mitsui para así apostar por una oferta de componentes de mayor valor añadido. Se trata, por tanto, en palabras del consejero delegado de Mitsui Chemicals, Satoshi Ichimura, de "una operación estratégica que acelerará la transformación" de su actual cartera de negocios hacia actividades de mayor crecimiento y rentabilidad.

Para el gobierno que lidera Sanae Takaichi, esta operación —cuyo cierre está previsto para la segunda mitad del próximo ejercicio fiscal— representa también una nueva etapa en su política de apoyo a sectores industriales estratégicos.

Como ha explicado el banco público que respalda la operación, se trata de apostar por "la competitividad nacional" y el fortalecimiento de una cadena de abastecimiento estratégica para la economía japonesa.