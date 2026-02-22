Japón saca a concurso público el sistema de identificación biométrica

El gobierno de Japón ha decidido sacar a concurso público un contrato de apoyo operativo para su sistema de identificación biométrica.

Se trata de un concurso internacional cubierto por el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre Adquisiciones Gubernamentales y los acuerdos de asociación económica entre Japón y la UE y entre Japón y Reino Unido.

Si bien todavía no se han publicado los detalles con respecto a la cuantía del contrato o el periodo durante el cual se desarrollará, en los pliegos oficiales —a los que ha tenido acceso La Región Internacional— sí consta que el plazo para optar a la licitación abierta por el ministerio de Justicia finaliza el próximo 18 de marzo.