Sale a licitación la plataforma tecnológica para el Museo Nacional de Australia

Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el próximo 4 de febrero para optar a la concesión de un sistema de gestión de contenidos (CMS) para el Museo Nacional de Australia, situado en la capital del país. Canberra, según el anuncio de licitación al que ha tenido acceso La Región Internacional.

En el anuncio se explica que el nuevo sistema CMS deberá resolver el problema de las múltiples plataformas tecnológicas con las que cuenta actualmente el museo para unificarlas y asi crear "una plataforma única, integrada y eficiente que pueda ofrecer una experiencia de primera clase para nuestros diversos públicos", indica la convocatoria.

Entre los objetivos que tendrá que cumplir la nueva plataforma se incluye el de convertir a la colección online del museo en un recurso "dinámico, interactivo y accesible para todos los australianos", así como optimizar los flujos de trabajo de contenido, automatizar procesos y ofrecer herramientas de autoservicio para mejorar significativamente la eficiencia interna. El contrato comenzará a ejecutarse lo antes posible una vez que sea adjudicado.

El nuevo sistema también incluirá un apartado para la venta de entradas, la venta minorista, el sistema de membresías y las donaciones. "Se trata de integrar las actividades comerciales y la experiencia general del visitante para fomentar el apoyo a largo plazo e impulsar los ingresos", concluye el anuncio. A través de este link puede encontrarse toda la información sobre la licitación: https://www.tenders.gov.au/Atm/Show/5a5335b1-e7b0-4ce1-8c23-2d0ec0766c05