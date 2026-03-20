Liimitar el uso del coche, reducir la velocidad y evitar viajes en avión, propuestas de la AIE ante la crisis energética

Un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) plantea la necesidad de que los gobiernos, las empresas y los hogares tomen medidas para mitigar el impacto económico en los consumidores de la crisis energética que se ha desatado con el conflicto bélico en Oriente Próximo. Entre las opciones propuestas se encuentran la limitación al tráfico de vehículos en las grandes ciudades, la reducción del límite de velocidad en al menos 10 kilómetros por hora en las autopistas y evitar los viajes en avión siempre que sea posible.

A través de un comunicado, la AIE explica que el conflicto actual en Oriente Próximo ha provocado "la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial", con el cierre casi total del estrecho de Ormuz al transporte marítimo, lo que ha elevado los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril y ha producido aumentos aún más pronunciados en los productos refinados (diésel, combustible para aviones y GLP).

La agencia recuerda que ya se han tomado medidas, como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de los socios de la AIE, pero estas no son suficientes para compensar por completo la magnitud de la interrupción registrada en el tráfico marítimo en Ormuz. De ahí, que se propongan un total de diez medidas que, a su juicio, deberían ponerse en marcha para corregir esta situación.

Las medidas inciden especialmente en el transporte por carretera, ya que este representa aproximadamente un 45 de la demanda mundial de petróleo. Trabajar desde casa, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 kilómetros por hora, fomentar el uso de transporte público y plantear la alternancia en el acceso de vehículos privados a las grandes ciudades son las propuestas de la AIE en este ámbito.

Reducir viajes en avión

Además, se proponen medidas para otros sectores como la reducción de los viajes en avión, si existen alternativas, limitar el uso del GLP en el transporte para dedicarlo a aplicaciones esenciales como la cocina y, al mismo tiempo, fomentar la adopción de soluciones alternativas de cocina limpias para reducir la dependencia del propio GLP y evitar el retorno a otros combustibles más contaminantes.

En materia industrial, se apuesta por sustituir el GLP por materias primas alternativas como la nafta y también así liberar el uso de GLP para usos más urgentes. La AIE también reclama a los gobiernos que den ejemplo con medidas para el sector público, como acciones regulatorias e incentivos específicos, "garantizando al mismo tiempo que el apoyo a los consumidores sea oportuno y se centre en quienes más lo necesitan".

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, ha apuntado que estas medidas están basadas en las "décadas de experiencia" de la agencia en este terreno y ya han demostrado su eficacia en diferentes contextos. Por ello, espera que sean útiles para gobiernos de todo el mundo, "tanto en economías avanzadas como en desarrollo", señaló.