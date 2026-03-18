El petróleo escala hasta los 110 dólares tras atacar EEUU e Israel un yacimiento de gas de Irán y Qatar

El precio del petróleo vuelve a registrar una nueva subida después de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra un yacimiento de gas en Irán, de gestión compartida con Qatar.

Este movimiento militar ocasiona que el Brent, el crudo de referencia en Europa, haya escalado un 6% hasta rozar los 110 dólares por barril; mientras el West Texas Intermediate, el índice estadounidense, ha crecido casi un 3% y supera ya los 98 dólares por barril.

Y es que, ante los ataques contra el yacimiento de South Pars, que suman a los bombardeos sobre la isla iraní de Jarg —un punto estratégico fundamental para el comercio de petróleo de la república islámica—, Irán ha amenazado con emprender "una guerra económica total".

"Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes a la primera oportunidad", ha amenazado Irán, al tiempo que ha dejado claro que lo sucedido "afectará a los cálculos económicos de la Casa Blanca y el Pentágono".

Por su parte, las autoridades de Qatar han considerado este ataque un paso "peligroso e irresponsable", así como una amenaza a la seguridad energética global y el medio ambiente.