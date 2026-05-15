LVMH se desprende de Marc Jacobs, que pasa a manos de la matriz de DKNY y Karl Lagerfeld

El gigante del lujo LVMH sigue soltando lastre. Tras años de expansión, la casa francesa ha decidido centrar sus esfuerzos en las enseñas principales, como Louis Vuitton, Tiffany Dior, y desprenderse de la parte de su cartera con menor rendimiento.

Es el caso de Marc Jacobs, que desaparece del paraguas del imperio de Bernard Arnault —como antes le ocurrió a la firma de ropa urbana Off-White, la agencia de viajes DFS y a la marca de la diseñadora Stella McCartney— y ha encontrado cobijo en el conglomerado que posee ya emblemas como DKNY, Karl Lagerfeld, Donna Karan, Vilebrequin o G.H. Bass.

Sin embargo, ese gigante empresarial, G-III Apparel Group, solo adquirirá y gestionará la propiedad intelectual global de la tienda de bolsos neoyorquina valorada en unos 1.000 millones de dólares. La otra mitad de la operación, la gestión operativa del negocio y de las operaciones de concesión de licencias de Marc Jacobs, corre a cargo de WHP Global, la propietaria de G-Star, Toys'r'Us, Lotto o Vera Wang.

A pesar de que G-III ya ha hecho público el acuerdo, el cierre de la operación está sujeto a las condiciones habituales, incluida la aprobación regulatoria, y se espera que tenga lugar en el tercer trimestre fiscal de 2027.

Desaceleración del lujo

La guerra en el golfo Pérsico está impactando de lleno en las cuentas de las principales marcas de lujo. A modo de ejemplo, Louis Vuitton Moët Hennessy cerró el primer trimestre del año con unos ingresos de 19.121 millones de euros, lo que representa una caída del 5,8%.

En este contexto de desaceleración global del sector, LVMH mantiene en su punto de mira a las marcas con peor desempeño. Así es que Fenty Beauty, el sello de belleza de Rihanna, figura en un lugar destacado entre sus opciones de cara a futuras desinversiones.