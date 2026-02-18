Malta lanza una licitación de drones para el transporte de medicamentos entre hospitales

El gobierno de Malta publicará en los próximos días una convocatoria pública para un servicio de drones que conecte el hospital Mater Dei, ubicado en la región central del país, con el hospital de la pequeña isla de Gozo, a fin de agilizar el transporte de material farmacéutico y biológico entre ambos centros sanitarios.

"Con este innovador medio de transporte", se transferirán hasta once tipos de tratamientos necesarios "de forma regular, segura y rápida", ha subrayado el ministro de Salud de Malta, Jo Etienne Abela, consciente de la distancia entre ambos hospitales.

Además, la licitación persigue que se puedan trasladar de forma ágil "muestras de sangre, fluidos y tejidos, lo que permitirá un diagnóstico preciso y una mejor atención" para los pacientes de la isla de Gozo. Precisamente en la mejora de su atención médica se invertirá —ha avanzado el ministro— más de un millón de euros en los próximos dos años.

El hospital de Gozo se encuentra a más de una hora de distancia del hospital Mater Dei, en una ruta que incluye una conexión por ferry para acceder a una isla en la que residen, aproximadamente, unas 30.000 personas.