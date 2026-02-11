Abierta la licitación para construir un puente levadizo en Santo Domingo por 69 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República Dominicana ha lanzado una licitación pública internacional para el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de un nuevo puente levadizo sobre el río Ozama en Santo Domingo Este. El proyecto cuenta con un presupuesto base aproximado de 69 millones de dólares y las ofertas deberán presentarse antes del próximo 10 de marzo.

El nuevo puente dará servicio a más de 400.000 vehículos que circulan diariamente. El puente actual presenta un estado de deterioro estructural y su capacidad es limitada. La nueva infraestructura se construirá a una distancia de unos 80 metros del puente actual. El diseño basculante de la infraestructura permitirá el paso de distintas embarcaciones, como ocurre con el puente que funciona actualmente.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación se encuentran la capacidad y experiencia de las empresas ofertantes, la evaluación y experiencia del personal y la oferta económica presentada.

El objetivo que se persigue con la construcción del nuevo puente es aliviar la presión del tráfico, mejorar la movilidad y garantizar la seguridad, tanto para los usuarios de la red viaria terrestre como para el tráfico fluvial. El plazo previsto para ejecutar el proyecto de construcción es de 24 meses.