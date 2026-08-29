Malta saca a concurso por 35 millones de euros una nueva desaladora

En un país donde siete de cada diez litros de agua potable se obtienen del mar, asegurar el suministro pasa necesariamente por seguir desalando. Por ello, Malta ha sacado a concurso internacional la construcción de una nueva planta de ósmosis inversa capaz de producir 30 millones de litros diarios por hasta 35 millones de euros.

Según la documentación del concurso, a la que ha accedido La Región Internacional, el gobierno maltés busca una empresa capaz de diseñar, construir y poner en servicio esta instalación y mantendrá abierto el plazo para concurrir hasta el 16 de octubre.

Se trata de un sector en el que importantes compañías españolas han desarrollado una relevante presencia internacional. Grupos como Acciona, Sacyr o Aqualia acumulan proyectos de desalación con capacidades muy superiores a la demandada en Malta tanto en Europa como en América, Oriente Próximo y África.

El objetivo del país mediterráneo es que esta nueva instalación, que deberá incorporar sistemas de recuperación de energía que aprovechen la presión de la salmuera generada durante el proceso para reducir el consumo eléctrico, se ubique dentro del complejo de Għar Lapsi. La desaladora existente, además, debe continuar en funcionamiento durante los trabajos y la puesta en servicio de la nueva planta.

Aumento de la demanda

El aumento de la demanda, en una isla con una población en aumento y una fuerte presión turística, está detrás del plan de inversión diseñado por la empresa pública que gestiona el agua y el saneamiento en Malta, que ronda los 310 millones de euros.

En el marco de ese paquete, del que forma parte la nueva desaladora, se proyectan también obras que afectan a toda la cadena del agua para reforzar las redes de distribución y reducir pérdidas. El objetivo, aumentar la capacidad de producción de agua dulce en aproximadamente 81.000 metros cúbicos diarios, casi el triple de los 30.000 que apostará la planta que sale ahora a concurso.