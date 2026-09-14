Una marina para 200 barcos abre paso a un nuevo residencial de lujo en Florida

Una marina completamente renovada será el punto de partida de un nuevo desarrollo residencial de lujo frente al mar en Florida.

Junto al nuevo puerto, con capacidad para unos 200 yates de hasta 26 metros de eslora, se abren 36.400 metros cuadrados pensados para vivir el mar desde tierra firme.

En concreto, las nuevas instalaciones portuarias disponen 141 plazas para embarcaciones almacenadas en seco, 50 amarres en el agua y 22 elevadores, además de más de 180 metros de muelles flotantes para barcos de paso. Pero, además, el puerto contará con un nuevo edificio para proteger las embarcaciones almacenadas en seco, diseñado para resistir huracanes de categoría 5; sistemas de suministro de combustible y tienda náutica, entre otros servicios.

Según los planes publicados por Integra Marinas, alrededor de este puerto se ubicarán unas setenta viviendas que, desde Jensen Beach, en la costa atlántica, mirarán de frente al canal intracostero que recorre buena parte del litoral y da acceso al océano.