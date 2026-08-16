La Costa Esmeralda estrena sus primeras residencias de la marca W en un histórico puerto deportivo
INMOBILIARIA
Castello SGR impulsa la transformación de Poltu Quatu con una colección de 29 viviendas asociadas al hotel W Sardinia, dentro de una operación iniciada con la compra del complejo por 70 millones de euros
La Costa Esmeralda suma un nuevo referente para el mercado residencial de alta gama con el lanzamiento de W Residences Sardinia-Poltu Quatu, una colección de 29 viviendas que forma parte de la regeneración de este histórico enclave náutico del noreste de Cerdeña.
El proyecto convertirá a Poltu Quatu en la primera ubicación de W Residences —la enseña de lujo de Marriot para desarrollos residenciales de marca— en Italia y refuerza el peso de las branded residences en uno de los mercados vacacionales más exclusivos del Mediterráneo.
La operación está impulsada por la promotora italiana Castello SGR, que adquirió el complejo inmobiliario de Poltu Quatu en 2024 por 70 millones de euros con el objetivo de reposicionarlo como un destino residencial y hotelero de nueva generación. Su desarrollo, además, estará apoyado en el hotel con el mismo nombre —este sí operativo ya—, que aportará la infraestructura y los servicios sobre los que se articula la oferta residencial.
Así, las viviendas tendrán acceso a un amplio paquete de servicios propios de un hotel de lujo, entre ellos conserjería 24 horas, limpieza, mantenimiento, aparcacoches, restauración en la residencia, asistencia para embarcaciones y acceso a las instalaciones del hotel, como el spa, el gimnasio y la piscina.
Más que un desarrollo de nueva planta, la iniciativa representa la renovación integral de un enclave consolidado entre Porto Cervo y Baia Sardinia, dos de los destinos más cotizados del Mediterráneo para el turismo náutico y el mercado de segunda residencia, bajo el amparo de una marca hotelera internacional.
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