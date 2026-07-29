La mayor empresa de chips de Corea del Sur dispara un 1.200% su beneficio mientras sus acciones se desploman

Los resultados récord ya no bastan para convencer a los inversores del sector de los semiconductores. SK Hynix, uno de los principales proveedores de Nvidia y la mayor empresa de Corea del Sur por valor bursátil, es un buen ejemplo de ello: ha cerrado el segundo trimestre con un beneficio neto de 56.500 millones de euros, un 1.242% más que un año antes, pero sus acciones han vuelto a desplomarse en la bolsa de Seúl. Con una bajada del 9,61% en las últimas horas, la corrección acumulada en el último mes llega ya al 46%, aunque el acumulado de los primeros seis meses devuelve todavía una revalorización del 106%.

El detalle de los datos publicados hoy muestra una cifra de negocio del fabricante de Corea del Sur que, entre abril y junio, alcanzó un récord trimestral de 47.750 millones de euros, lo que implica un crecimiento interanual del 257% y del 51% con relación a los primeros tres meses del ejercicio en curso. Mientras tanto, el resultado operativo de la compañía ascendió a 36.420 millones de euros, un 557% por encima del contabilizado en el segundo trimestre de 2025 y un 61% más que en los tres meses anteriores. En un contexto de cifras récord, los ingresos acumulados del primer semestre superaron la marca de los 60.000 millones de euros por primera vez en la historia de la compañía.

Al respecto, SK Hynix ha destacado el impulso del crecimiento sostenido de la demanda, derivado de la expansión de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

"Se está produciendo un cambio estructural en el que la demanda de memoria para IA y memoria convencional crece simultáneamente", ha apuntado la empresa surcoreana, que ha subrayado que, con el aumento de las inversiones de las principales empresas tecnológicas en infraestructura de IA, la demanda de suministro continúa creciendo. Además, dado que estas inversiones se sustentan en los ingresos generados por los servicios de IA, "se espera que el impulso en la demanda de memoria se mantenga", tal y como ha explicado.

De este modo, en un mercado donde la demanda de los clientes supera la capacidad de suministro, la capacidad de entregar los volúmenes solicitados a tiempo se ha convertido en un factor clave para la competitividad empresarial, ha advertido la chipera, que está acelerando el calendario de producción en masa de su factoría M15X. En este sentido, SK Hynix ha hecho hincapié en que reforzará tanto su capacidad de producción como su salud financiera, a fin de prepararse para las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo, al tiempo que mantiene la disciplina en el gasto de capital.