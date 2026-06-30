La fiebre de la IA eleva la fragilidad del mercado mientras Asia entra en zona de burbuja

La apuesta por la inteligencia artificial mantiene a los principales índices bursátiles y al sector tecnológico en niveles elevados de riesgo de burbuja, especialmente en Japón y Corea del Sur. El riesgo no reside en que vaya a producirse un desplome inminente, sino en el propio mercado, cada vez más expuesto a correcciones bruscas por la concentración en semiconductores y el crecimiento de productos que pueden amplificar automáticamente los movimientos en determinados valores.

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De hecho, el indicador de riesgo de burbuja de Bank of America sitúa al Kospi surcoreano y al Nikkei japonés por encima del 0,9 en una escala de 0 a 1. Entre el 0,6 y el 0,7 se sitúa el Nasdaq, el índice capitalizado por las grandes tecnológicas de Estados Unidos, en niveles similares al Euro Stoxx, el que reúne las mayores empresas de la zona euro. En cambio, el DAX alemán, el FTSE británico y el CAC francés oscilan entre el 0,4 y el 0,55.

Y, específicamente en lo que atañe a la situación de Wall Street en lo relativo a la IA, la entidad financiera advierte de que la fuerte emisión de productos estructurados vinculados al Nasdaq está ayudando a contener la volatilidad. No obstante, advierte de que ese efecto podría desaparecer —o incluso invertirse— en una corrección, y es por ello por lo que recomienda contratar protección frente a una caída profunda mediante opciones a largo plazo.

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A esa vulnerabilidad de la Bolsa de Nueva York se suma el rápido crecimiento de los fondos cotizados apalancados e inversos en Estados Unidos. Estos ETF —que buscan, mediante reajustes continuos, multiplicar el movimiento diario de un índice o una acción, o ganar cuando su precio cae— gestionan ya unos 180.000 millones de dólares en activos después de experimentar un crecimiento "parabólico", como lo define Bank of America.

En la actualidad, por cada movimiento del 1% del S%P 500, sus reequilibrios se aproximan a los 27.000 millones de dólares, frente a los 12.000 del pasado año, lo que podría representar entre el 25% y el 30% del volumen negociado. Así pues, la entidad norteamericana no considera que estas operaciones tengan capacidad suficiente para provocar por sí solas una capitulación general. "Tienen mayor huella, pero todavía no pueden romper el mercado", ilustra en su informe.

Eso sí, apunta que el riesgo se concentra en determinadas acciones. Los fondos vinculados a semiconductores y compañías como Micron o Sandisk han aumentado rápidamente de tamaño, de modo que sus reajustes podrían mover con fuerza valores menos líquidos o especialmente volátiles, ya que se trata de vehículos que están "dejando huella en determinadas áreas del mercado".