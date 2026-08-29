Maryland se asegura durante 20 años la energía de uno de los mayores parques solares de EEUU

El estado de Maryland, en Estados Unidos, ha cerrado un acuerdo a largo plazo para facilitar el desarrollo de uno de sus mayores proyectos renovables y, al mismo tiempo, abastecer con energía solar parte de sus edificios e instalaciones públicas. Para ello, la administración comprará durante veinte años alrededor de la mitad de la electricidad producida por un parque fotovoltaico de 300 megavatios proyectado sobre terrenos recuperados de una antigua explotación de carbón.

En concreto, según el acuerdo suscrito con REV Renewables, la empresa que gestionará ese parque, el estado recibirá aproximadamente 250.000 megavatios/hora anuales a partir de 2028: un consumo equivalente al de unos 20.000 hogares que permitirá cubrir el 15% de sus necesidades.

Para llevar a cabo esta operación se requiere una inversión que ronda los 500 millones de euros; la misma cifra que podría alcanzar el ahorro de la administración pública al cambiar el método de compra de electricidad. Y no es la única ventaja. Al asegurar el suministro mediante un contrato a largo plazo, desaparece la exposición a la volatilidad del mercado, lo que contribuye a proteger las cuentas públicas frente a las oscilaciones de los precios de la energía.

El que se presenta como "el mayor proyecto solar" en Maryland ha superado ya las principales barreras administrativas y se encuentra ya en la cola de conexión al operador de la gran red eléctrica regional. Según los planes explicitados por el gobierno estatal, se aguarda que su puesta en servicio llegue en 2028, mientras REV Renewables mantiene un objetivo más ambicioso de entrar en operación durante la segunda mitad del año que viene.

Esta iniciativa, no obstante, puede abarcar más que la generación de energía solar. De hecho, la empresa promotora ha presentado otra propuesta para instalar en el mismo entorno una batería de 40 megavatios y cuatro horas de duración, pero este proyecto de almacenamiento se encuentra todavía en fase de tramitación.