Los mercados asiáticos se desploman debido al cierre del estrecho de Ormuz
reacción bursátil
La Bolsa de Seúl se anota la mayor caída de su historia, mientras Tokio, Shanghái, Hong Kong y Mumbai cierran en rojo
El 84% del petróleo y el 83% del gas natural que salen del golfo Pérsico recala en los mercados asiáticos, con China, India, Japón y Corea del Sur entre sus principales compradores, de modo que el cierre del estrecho de Ormuz a raíz de los ataques contra Irán, con la consiguiente alza de los precios del crudo, está impactando singularmente en esta región.
Así se explica el hundimiento del índice Kospi, de referencia para la Bolsa de Seúl, que se ha anotado hoy la mayor caída de su historia (por encima del 12%). De hecho, su negociación llegó a suspenderse temporalmente durante la sesión de hoy, al registrar una bajada del 14%. El desplome, además, fue generalizado, con desvalorizaciones por encima de los dos dígitos en empresas como Hyundai, KIA, Samsung o LG.
Si bien la caída del mercado bursátil surcoreano —que supera el 18% desde el inicio de los ataques sobre Irán— ha sido especialmente alarmante, otros índices relevantes de Asia también han cerrado este miércoles en rojo. El Nikkei de la Bolsa de Tokio ha registrado una bajada del 3,61%, mientras los parqués de Shanghái y Hong Kong también acabaron en negativo, con un 0,98% y un 2,01%, respectivamente. Las tensiones geopolíticas también se encuentran detrás del mayor retroceso del mercado indio, cuyo índice de referencia (el Nifty 50) cerró con un -1,55%.
