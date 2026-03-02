Trump avanza “una gran ola” de ataques contra Irán, que cierra Ormuz

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezaron en la madrugada del pasado sábado, continuarán al menos un mes más, según los planes de Donald Trump, quien ha especificado que ese horizonte temporal servirá para "eliminar las intolerables amenazas planteadas por el régimen enfermo y siniestro" de la república islámica. En todo caso, ha dejado claro que, si ese tiempo no bastase para cumplir los objetivos, Washington puede sostener la denominada Operación Furia Épica durante "mucho más" tiempo.

"Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá", ha explicado el inquilino de la Casa Blanca, si bien ha apuntado que la operación va "muy adelantada", puesto que ya han acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Jamenei, y buena parte de la cúpula militar iraní.

Y si unas horas antes había celebrado que el ejército estadounidense está "destrozando" el país asiático, desde el Despacho Oval ha detallado que su objetivo pasa por destruir las capacidades de Teherán para construir misiles nucleares, así como "aniquilar su Armada". "Ya hemos destruido diez barcos. Están en el fondo del mar", ha destacado.

Pese a ello, Trump ha asegurado que la "gran ola" de ataques contra Irán aún "está por llegar", de modo que ha pedido a la población que se quede en sus casas.

Respuesta de Irán

En respuesta a la ofensiva que deja por el momento medio millar de muertos en territorio iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de que ha logrado alcanzar un total de 560 objetivos de Estados Unidos e Israel durante las últimas 48 horas.

Entre los objetivos alcanzados se encuentran "centros de la Inteligencia estadounidense, arsenales de apoyo situados en zonas del golfo Pérsico, el complejo industrial de comunicaciones del ejército israelí en Beerseba y una veintena de objetivos en zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Territorios Palestinos Ocupados".

"Las brutales acciones terroristas del ejército estadounidense y el régimen sionista contra los ciudadanos iraníes fortalecerán aún más la voluntad de librar una guerra a gran escala y ampliarán el alcance de las acciones militares iraníes", ha defendido Irán, que no cuenta con el respaldo militar de China ni de Rusia en esta empresa.

Con todo, además de cerrar el estrecho de Ormuz, ruta de paso de una cuarta parte del crudo mundial, ha perpetrado un ataque perpetrado contra el petrolero Athe Nova, supuestamente vinculado a Estados Unidos.

Además, ha atacado la base estadounidense de Arifjan en Kuwait y la base aérea de Al Minhad en Emiratos Árabes Unidos; así como la instalación naval estadounidense NSA.