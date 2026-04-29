Mercedes-Benz vende su filial de leasing al banco francés BNP Paribas

Con la vista puesta en la segunda mitad de este año, Mercedes-Benz ha firmado ya un acuerdo con el banco francés BNP Paribas para vender su filial de leasing Athlon.

Se trata de una empresa que Mercedes había comprado en 2016 al prestamista holandés Rabobank por 1.100 millones de euros, con la intención de integrarla en su propio sistema de gestión de flotas, si bien ahora ha tomado la decisión de desinvertir de este sector.

Sin embargo, BNP la integrará en Arval, su subsidiaria en el segmento, de modo que se convertirá en líder del mercado europeo con una flota de más de 2,3 millones de coches —de los que 400.000 proceden de Athlon—.

Esta noticia la ha dado a conocer el fabricante alemán el mismo día que presentaba los resultados del grupo correspondientes al primer trimestre, un periodo en el que sus ganancias han caído un 17,2% tomando como referencia los mismos tres meses del año pasado. Si bien no ha confirmado el montante de la operación, el cálculo es que se situará en el entorno de los 1.000 millones de euros.

En todo caso, la formalización de la operación está sujeta a la obtención de todas las autorizaciones reglamentarias necesarias.