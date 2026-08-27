México abre un concurso internacional para desplegar 5G en 675 kilómetros de nueva red ferroviaria

México ha abierto una licitación pública internacional para desplegar la red de telecomunicaciones 5G de dos de los grandes corredores ferroviarios de pasajeros que tiene en construcción actualmente el país azteca.

En concreto, el contrato abarca aproximadamente 675 kilómetros entre Ciudad de México, Querétaro e Irapuato y entre Saltillo y Nuevo Laredo, e incluye el diseño, el suministro, la instalación, la puesta en marcha y el posterior mantenimiento del sistema.

El plazo para presentar propuestas finaliza el 14 de septiembre, el mismo día que se abrirán los sobres. A partir de ahí, según la documentación oficial, el calendario correrá deprisa: el día 25 se dará a conocer el adjudicatario, que firmará el contrato solo cinco días después y deberá comenzar a trabajar el 1 de octubre.

Si bien el gobierno mexicano no ha hecho público el presupuesto del contrato, la dimensión de la actuación —el despliegue de una red que soporte las comunicaciones de los pasajeros, la señalización avanzada y los sistemas de seguridad del tren a lo largo de 675 kilómetros— ilustra la magnitud de la propuesta.

Esta licitación se integra en el programa con el que México está recuperando el transporte ferroviario interurbano de pasajeros. De hecho, el eje Ciudad de México–Querétaro está concebido como el primer tramo de una conexión que continuará hacia el centro del país, mientras que el corredor del norte conectará Saltillo y el área metropolitana de Monterrey con Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

El carácter internacional del concurso abre una oportunidad para compañías extranjeras especializadas en telecomunicaciones y tecnología ferroviaria. De hecho, ya hay varias empresas españolas participando en otros contratos de los nuevos corredores mexicanos, pues Hitachi Rail GTS Spain participa en trabajos de señalización, telecomunicaciones y control ferroviario y grupos como Aldesa, COMSA y Azvi se han hecho con contratos vinculados al desarrollo de la nueva red ferroviaria mexicana.