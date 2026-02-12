Milei consigue aprobar su reforma laboral en el Senado con apoyo de parte de la oposición

El Senado de Argentina ha aprobado en la madrugada de este jueves la reforma laboral propuesta por el ejecutivo de Javier Milei, que incluye importantes modificaciones respecto a la legislación vigente, entre los que se incluyen estímulos para la inversión y el empleo formal, la actualización de créditos laborales o la reducción de la litigiosidad. El proyecto salió adelante con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones.

El gobierno consiguió el apoyo de senadores pertenecientes a los partidos de la oposición que mantienen abierto el diálogo con el partido de Milei (Pro, radicales), mientras que las distintas versiones del peronismo se unieron para votar en contra. El texto final incluye medio centenar de modificaciones respecto a la versión inicial, impulsada por la exministra y senadora Patricia Bullrich, y entre las mismas se incluyen varias concesiones a los poderosos sindicatos argentinos.

Mientras en el interior de la Cámara el debate se extendía durante 13 horas y la última votación se celebraba pasadas las tres de la madrugada, en el exterior se produjeron graves disturbios. Centenares de personas convocadas por los gremios mostraron su rechazo a la aprobación de la ley y se registraron cargas policiales y enfrentamientos, con varios heridos y detenidos.

Proyecto enviado a la Cámara de Diputados

El texto aprobado introduce limitaciones a asambleas y huelgas, crea un banco de horas que permite compensar la extraordinarias con tiempo libre y establece un "salario dinámico" que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas.

Tras la aprobación, el texto se envía ahora a la Cámara de Diputados para su revisión. El gobierno pretende que la ley sea sancionada lo antes posible, incluso antes de la asamblea legislativa del próximo 1 de marzo cuando el presidente Javier Milei hablará ante ambas cámaras para abrir un nuevo período de sesiones ordinarias.