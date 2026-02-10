Millicom, el operador que se queda con gran parte de los activos de Telefónica en Latam

El proceso de desinversiones que Telefónica está llevando a cabo en Latinoamérica tiene como un claro beneficiario en su interés por ganar cuota de mercado en la región, el operador con sede en Luxemburgo Millicom. El grupo forma parte del consorcio que acaba de adjudicarse el negocio de Telefónica en Chile, despues de haber sido ya el comprador en las ventas realizadas por la teleco española en Uruguay, Ecuador y Colombia.

Millicom, que opera en los distintos países de Latam bajo la marca Tigo, tiene además una fuerte presencia en el mercado centroamericano (Guatemala y Panamá), así como en Bolivia. Tras cerrarse la operación en Chile, el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, que ha desarrollado gran parte de su carrera en las filiales de Millicom en Latinoamérica, explicó que la operación responde al interés de la compañía por seguir creando valor "a largo plazo" en la región.

"Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad. Nos comprometemos a aplicar nuestra estrategia operativa, invertir con disciplina y apoyar el desarrollo digital de Chile mediante mejores redes, una mejor ejecución y una creación de valor sostenible a lo largo del tiempo”, señala el CEO de Millicom a través de un comunicado.

Operación conjunta con NJJ

En esta ocasión, el instrumento elegido para llevar adelante la operación ha sido la creación de un consorcio junto a la gestora de fondos NJJ. Inicialmente Millicom se quedará con el 49% del accionariado de la filial chilena de Telefónica y NJJ controlará el 51% restante, pero hay un acuerdo por el que la operadora tendrá una opción de compra para adquirir la participación de NJJ, una vez que se cumpla el quinto año del cierre de la operación. En realidad NJJ es un fondo propiedad del magnate francés Xavier Niel, que también es el máximo accionista de Millicom.

Benítez apunta que entre las razones para llevar a cabo la operación en Chile mediante esta fórmula se encuentran limitar el riego inicial, aislar el apalancamiento y proteger a la empresa de posibles recurso de otros competidores.

Tras observar lo que ha ocurrido en otros países de la región, Millicom podría ser también uno de los aspirantes a hacerse con los otros negocios de los que Telefónica también va a desprenderse en Latinoamérica, sus filiales de México y Venezuela. En este último país la situación política y económica complica mucho las decisiones empresariales, mientras que en México Telefónica no cuenta ya con red propia pero mantiene un buen número de clientes (23 millones) aunque el operador dominante, con dos terceras partes del mercado es Telcel (Carlos Slim). La operadora española mantuvo conversaciones hace unos meses con el fondo de Dubai Beyond One pero la operación no llegó a concretarse.